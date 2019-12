Citroën C5 Aircrossista on yllättävän moneksi.

Jos nyt sattuu olla kahvikupponen huulilla, kannattaa laskea se rauhallisesti pöydälle, etteivät espressot vahingossa ryöpsähdä rinnuksille. Luvassa on nimittäin kehuja ranskalaiselle autolle: Citroën C5 Aircross on erittäin pätevä auto – kokonaisuutena jopa parempi kuin moni uusi saksalainen premium-malli.

Kuinka ihmeessä? Siksi, että C5 Aircross sijoittui aiemmin tänä vuonna äärimmäisen tasaisessa Vuoden Auto Euroopassa -kisassa (COTY) lopulta neljänneksi jättäen taakseen muun muassa uuden Mercedes-Benzin A-sarjan, Audi A6:n, BMW 3-sarjan, Honda CR-V:n, Lexus ES:n, LS:n ja UX:n sekä Volvo V60:n. Suomea tuomaristossa edustava Tekniikan Maailman pitkän linjan tuottaja ja tuomariston pääsihteeri Velimatti Honkanen asetti omalla listallaan ykköseksi juuri Citroën C5 Aircrossin.

Eikä kyse ole mistään pikkupystistä: COTY- (Car of The Year) eli Vuoden Auto Euroopassa -palkinto on lajissaan automaailman pitkäikäisin ja varmuudella yksi arvostetuimmista tunnustuksista, joka jaettiin tänä vuonna jo peräti 56. kerran. Eli jos eurooppalaisia autotoimittajia on vain uskominen, kannattaa tämä auto ottaa tosissaan, vaikka se ei aivan kärkikolmikkoon yltänytkään.

C5 Aircrossin 2,73-metrisen akselivälin myötä sisätiloista on saatu paras irti.

Citroën C5 Aircross palauttaa autoilun ranskalaismerkin alkujuurille, keskittyen mukavuuteen. Uutuus perustuu PSA:n samalle EMP2-perusrakenteelle kuin alkuvuodesta koeajamamme DS7 Crossback, joten ei ole ihme, että autoissa on paljon yhtäläisyyksiä.

Tämä 4,5-metrinen SUV on kokoonsa nähden korkea, mikä mahdollistaa helpon kulun autoon ja tarjoaa avaran näkymän ulos autosta. Näkyvyyttä häiritsevät ainoastaan leveähköt A- ja B-pilarit. Tilaa on edessä mukavasti, ja myös taakse voi istuttaa aikuisia nolostumatta. Ensimmäisinä loppuvat takana jalkatilat, jos etuistuimet ovat aivan taka-asennossaan.

Ranskalaistyyppisen kokemusatmosfäärin täydentävät hellivän hyvät istuimet, persoonallinen sisätilojen muotoilu ja nykyaikainen mittaristo, jota voi muokata oman maun mukaiseksi. Ohjaamoergonomiassa ei ole moittimista, vaan kuljettaja voi jopa nauttia olostaan.

Koeajoautossamme oli voimaa tuottamassa ns. kunnon kokoinen turbodiesel, eli vääntävä ja tarpeeksi voimaa tuottava 2,0-litrainen perusvoimanpesä. Sen turvin C5 Aircross liikkuu kohtuullisen vaivattomasti, eikä kulutus kasva auton korkeudesta huolimatta kovin korkeaksi. Keskikulutus jäi koeajolla 6,0 litran tuntumaan noin 80 km/h matka-ajossa, ja sekalaisessakin ajossa 6,3 litraan sadalla. Erityisen säästeliäästi ajamalla pääsee varmasti viitosella alkaviin lukemiin, ja se on tässä kokoluokassa vallan hyvä saavutus.

Hivenen rivakampaa kyytiä tarvitseva voi valita malliston 180-heppaisen bensiiniversion. Molemmissa voimansiirrosta vastaava kahdeksanportainen automaatti on tyyni suorittaja, joka ei nyi eikä ryntäile. Käytännössä samaa japanilaisen Aisinin tekniikkaa voi löytää muun muassa Volvon voimalinjoista.

Kun lähdetään tien päälle, selviää nopeasti, että C5 Aircross on erinomainen matka-auto. Auton jousitus on todella onnistunut; se pystyy vastaanottamaan kaikenlaisia heittoja ja möykkyjä nikottelematta olematta silti liian veltto. Ainoa poikkeuksen tekevät teiden poikittaissaumat, jotka voivat hieman tuntua sisälle asti.

Korin erottuvat värielementit voi jättää myös valitsematta.

Ohjauspyörä välittää tiedon pyörien suunnasta hyvin, mutta tehostus on säädetty suhteellisen kevyeksi, eikä vaste edes yritä tavoitella urheilullisten autojen herkkyyttä. Tässä on juuri C5 Aircrossin ydin: ajamisen on tarkoitus olla vaivatonta ja helppoa, ja siinä on myös onnistuttu. Pitkillä moottoritiesuorilla ohjausta voi joutua silloin tällöin korjailemaan, mutta ominaisuus lienee korjattavissa jopa rengasvalinnoin. Epävakaa auto ei missään nimessä ole. Päinvastoin.

Pientä purnattavaakin silti löytyy. Vaikka tavaratilan laajennus sujuu helposti, jää takakannen alareuna hämmentävän alas, eli pitkä henkilö saattaa kolauttaa siihen päänsä. Mukautuva tasanopeussäädin (sisältyy koeajon ylimpään Shine-varusteluun) toimi asiallisesti, mutta samalla korostetun varovaisesti. Mukavuudenkin suhteen Citroënilla on vielä hiven parannettavaa: sähkötoimiset istuinlämmittimet toimivat hitaanpuoleisesti, eikä ohjauspyörään ole saatavilla talvipakkasilla lämmitystoimintoa – ei edes lisärahalla.

Ohjaamo on mukavuuspainotteinen ja harmonisen selkeä – nappulaviidakot on jätetty menneeseen.

Citroënin ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna viime vuoteen verrattuna nosteessa, mikä on helposti selitettävissä, jos ranskalaismerkki pystyy tekemään useita yhtä onnistuneita tuotteita kuin C5 Aircross.

.

Pyöreästä valintakiekosta hallittava Grip Control -järjestelmä maksaa vajaat 350 euroa lisää. Se tuo lisävakautta huonoihin ajo-olosuhteisiin tai eri ajopinnoille. Nelivetoa autoon ei saa.

Peruutuskameran näytön tarkkuus on hyvää keskitasoa. 360 asteen näkymä järjestyy lisärahalla.

Takana on tilaa myös aikuisille, ja tavaratilan laajennus tapahtuu vaivattomasti.

Peräti 580 litran kapsäkkiosasto nielee paljon tavaraa. Laajennuksessa tavaratilan pohja jää tasaiseksi.