Käytetty Audi testissä: 11 vuotta ja yli 300 000 km – eikä tunnu missään!

Tässä Audissa meno on niin hiljaista ja pakotonta, että maantieajossa pitää pysyä tarkkana, ettei nopeus nouse liian suureksi.

Yksitoista vuotta ei ole autolle ikä eikä mikään. Näin voi todeta, kun kohdalle osuu soiva peli.

Audi A6 Allroad Quattro V6-turbodieselinä tarjoaa 11 vuotta vanhana ja yli 300 000 km ajettunakin niin herkullista kyytiä, että tämän päivän pikkuturbon rattiin meneminen tuntuu kuin muuttaisi vanhasta kartanosta kuppaisen lähiön uuteen vuokrayksiöön.

Vanhan premiumauton saa yleensä sellaiset 90 prosenttia halvemmalla kuin vastaavan uuden. Premiumautot on kautta aikain suunniteltu parhaan, senhetkisen tietämyksen ja osaamisen valossa. Eli jos keskitytään pelkkään ajoon ja unohdetaan tämän päivän älyratkaisut ja muut tingeltangelit, niin joskus tuntuu, että näistä vanhoista luksuspeleistä saa vähintään saman nautinnon kuin vastaavasta uudesta. Yksitoista vuotta sitten autoissa oli isot ja vääntävät dieselmoottorit, joilla meno oli pakotonta.

Kuten oli tällä Audi A6 Allroadillakin, automaatin ja nelivedon kera. Kun huristelimme sellaisella Porvoon katuja ja pikkuteitä, niin aloin hihkua, että suurenkin rahakasan jostain lotosta tai Eurojackpotista voittaessani saattaisin ostaa tällaisen. Miksi maksaa uudesta samanlaisesta 100 000 euroa, kun soivan pelin saa 7 900 eurollakin?

Koeajettu Audi A6 Avant edustaa A6-malliston kolmatta polvea, joka tuli markkinoille vuonna 2004.

No juu. Tietysti kysymys on tyhmä: uusi on aina uusi ja koeajettu käytetty oli vuosimallia 2008 ja matkamittarissa 314 219 kilometriä. Eihän niitä nyt ole mitään järkeä verrata! En kuitenkaan usko, että tähänkään hyvin huollettuun Audiin olisi muutaman vuoden säteellä tulossa remontteja yli 60 000 euron edestä, pahimmillaankin luultavasti vain 5 000–10 000 euron edestä.

Äänetöntä menoa

Kun ikää kertyy, alkaa väkisinkin ajatella pelkkää ajonautintoa, ja tämä Audi tuntui ihan julmetun hyvältä. Tuntuu niin uskomattomalta, miten ajo voi olla edelleen kissamaisen hyrisevää ja pehmeää, vaikka auton pitäisi olla normijärjen mukaan loppuun ajettu. Kitinät, natinat ja erilaiset resonoinnit loistavat poissaolollaan. Vain kaasua polkaistessa V6-moottori hörähtää suloisesti.

Koeajettu Audi A6 Avant edustaa A6-malliston kolmatta polvea, joka tuli markkinoille vuonna 2004. Se näyttää edelleen ihan modernilta ja hienolta autolta, ja uskon, että tavallisen palkkatason rivitalonaapurustossa se herättäisi edelleen kateutta, vaikka naapuri itse ajaisi neljä kertaa kalliimmalla, uudella Skoda Octavialla.

Ajossa tämän Audin jousitus on äänetön ja pehmeä. Tosin terävät tien epätasaisuudet tuntuvat matkustamossa lievänä tömähtelynä. Rauhallinen kaasun vaste ja automaattivaihteisto tekevät ajamisesta miellyttävää.

Yksitoista vuotta vanhan Audin jousitus on äänetön ja pehmeä: kelpaa istua kuskin penkillä.

Parhaimmillaan vanha A6 on maantieajossa. Vaikka tämän päivän valossa 2,7-litraisen V6-auton 179 hevosvoimaa tuntuvat moottorin kuutiotilavuuteen nähden vaatimattomilta, niin kyllä ne riittävät kyyditsemään riittävän puhdikkaasti ja ennen kaikkea pakottomasti. Hienoa on myös automaatin täsmällinen toiminta. Ohjaustunto on riittävä ja eteneminen rauhallista. Tosin auto osoittautui hiukan uraherkäksi.

Kaikki oleellinen löytyy ohjaamosta. Tingeltangeleita kaipaavien kannattaa kurkistaa muualle.

Käytetyn auton koeajoteksti on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa.

