Tehdastekoisten Volkswagen-retkeilyautojen maahantuonti vahvistui –näin ne erottuvat kilpailijoistaan

Grand California 680:ssa on neljä matkustajapaikkaa, mutta vain kaksi vuodepaikkaa. Pituutta autolla on 6,8-metriä.

Volkswagen Hyötyautot aloittaa tänä vuonna tuotantoon tulleiden retkeilyautojen tuonnin Suomeen.

Volkswagenin suunnittelemien ja rakentamien retkeilyautojen myynti käynnistyy kahdeksassa Volkswagen Hyötyautojen pisteessä. Crafter-korisen Grand Californian hinnat alkavat 66 890 eurosta.

Ensimmäiset uuden Crafterin pakettiautokoriin rakennettavat Grand California -retkeilyautot saapuvat Volkswagen-jälleenmyyjille parahiksi karavaanimatkailun sesongin alla ensi keväänä.

Samalla matkailuajoneuvokauppiaiden määrä kasvaa merkittävästi. Alan kauppiasjärjestöön kuuluvia liikkeitä on tällä hetkellä alle 50 kappaletta. Näistä noin kolmannes on kahdella merkittävällä autokaupan toimijalla eli J. Rinta-Joupilla ja Rinta-Joupin Autoliikkeellä.

Volkswagenilla on Suomessa yli 30 täyden palvelun hyötyautoliikettä. Nämä kaikki liikkeet tulevat huoltamaan Grand California -retkeilyautoja, mutta niitä tullaan myymään ”vain” Jyväskylässä, Kuopiossa, Lohjalla, Oulussa, Seinäjoella, Turussa, Vantaalla ja Ylivieskassa.

Grand California 680:ssa (vasemmalla) on pidempi akseliväli kuin 600-mallissa, mutta pidempi malli on hiukan matalampi ja virtaviivaisempi.

On selvää, että Volkswagen-retkeilyautot tulevat muokkaamaan matkailuautokaupan rakennetta. Pakettiautokoriset retkeilyautot muodostavat sekä Keski-Euroopassa että Suomessa vahvassa kasvussa olevan matkailuautosegmentin, ja tokihan ostajat laskevat jotakin sen varaan, että koko auto tehdään Volkswagenin tehtaalla. Normaalistihan matkailuajoneuvovalmistaja ostaa autotehtaalta pakettiauton tai alustan, jonka sisälle tai päälle se kalustaa asunto-osan. Huolto-, takuu- ja korjausasiat hoituvat Volkswagenin tapauksessa yhdessä paikassa, kun normaalisti ajoneuvo ja päällirakenteet ovat eri toimijoiden vastuulla.

Volkswagen on ainoa eurooppalainen autonvalmistaja, joka tekee Suomen matkailuautomääräykset täyttäviä, riittävällä sisäkorkeudella varustettuja retkeilyautoja. Matkailuajoneuvot eivät kuitenkaan ole Volkswagenille mikään uusi aluevaltaus, onhan autojätti tehnyt tähän mennessä jo yli 160 000 kappaletta Transporter-korisia California-malleja. Nostokattoisista Californioista tai esimerkiksi Mercedes-Benzin Marco Poloista joutuu Suomessa maksamaan autoveron, kun taas Grand Californiat ovat autoverottomia matkailuautoja.

Kaksi koripituutta

Volkswagen-retkeilyauton jääkaappi edustaa uudenlaista ajattelua.

Grand California -retkeilyautot tehdään Puolassa Wrześniassa. Tuotantolaitos valmistui kolmisen vuotta sitten juuri Crafterin valmistupaikaksi. Wrześniassa on retkeilyautojen tuotantoa varten oma tuotantolinja, jolla modifioidaan auton kattorakenteet, tehdään tarvittavat korityöt ja kalusteasennukset. Kaikki retkeilyautot kulkevat myös ruiskuttamalla tehtävän vesitestin läpi, missä varmistetaan niiden tiiviys.

Grand California -retkeilyautosta on kaksi mallia. 6,0-metrisessä Grand California 600:ssa on poikittainen takavuodearkku, jonka pituus on saatu kasvamaan lähes kahteen metriin sillä, että vuoteen kohdalla on kyljistä ulkonevat ikkunat. 600-malliin saa ohjaamon yläpuolelle lapsille sopivan noin 160-senttisen vuoteen.

Pidemmän akselivälin (364/449 cm) 680-malli näyttää 600-mallia virtaviivaisemmalta lähinnä siksi, että 6,84-metrisen auton tuulilasi ja katto muodostavat saumattoman kokonaisuuden. 600-mallin korkeus on 3,03 metriä, 680:n 2,85 metriä. Grand California 680 on puhtaasti kahden hengen retkeilyauto, jonka takaosassa on pitkittäinen parivuode.

Retkeilyautoissa on vakiona Crafterin tehokkain eli 177-hevosvoimainen 4-sylinterinen turbodiesel ja 8-portainen automaattivaihteisto. 680-mallin saa etuvedon lisäksi myös 4Motion-nelivetona.

Pesutila ja keittiö

Yksi merkittävä ero nostokattoisten retkeilyautojen ja Grand Californian tapaisten korkeiden retkeilyautojen välillä on se, että isommissa autoissa on vessa ja pesutila. Suihkun ja kemiallisen vessan lisäksi Grand Californiassa on esiin käännettävä pesuallas. Pesutilassa ei ole valokatkaisimia, sillä valot syttyvät automaattisesti liiketunnistimien avulla. Vakiovarustukseen kuuluu myös auton takaosassa oleva ulkosuihkuliitäntä.

Kaksiliekkisellä kaasuliedellä ja tiskialtaalla varustettu keittiö on puolittain liukuoven kohdalla. Uutta ajattelua edustaa 70 litran jääkaappi, sillä kaapin ovi ja siinä kiinni oleva alataso vedetään ulos kaapista. Poikittaisella sohvalla on kaksi turvavyöpaikkaa. Ohjaamon istuimet kääntyvät sohvapöydän suuntaan.

Vaaleasävyiset yläkaapit on jaettu vaakasuunnassa kahteen osaan.

Grand Californiassa on lämminvesivaraajalla varustettu Truma Combi -ilmakeskuslämmitys. Tuorevesisäiliön tilavuus on 110 litraa ja harmaavesisäiliön 90 litraa.

Hyvä varustelu ja värivaihtoehtoja

Volkswagen-retkeilyautojen hintoja arvioitaessa kannattaa huomioida Grand Californioiden varsin korkea vakiovarustelu, mihin kuuluu muun muassa monitoiminäyttö, mediasoitin, ohjaamon ilmastointi, led-ajovalot, ohjaamon istuinten sähköinen ristiseläntuensäätö ja istuinlämmitys, kauko-ohjattu keskuslukitus sähkötoiminen ulkoporras ja vetokoukkuvalmius.

Grand Californioihin saa Crafterista tutut kuljettajaa avustavat järjestelmät, esimerkiksi hätäjarrutustoiminnolla varustetun ympäristönvalvontajärjestelmän, kaistallapitoavustimen, kuolleenkulmanvaroittimen, peruutettaessa takaa tulevasta liikenteestä varoittavan peruutusavustimen ja pysäköintiavustimen.

600-malliin saa ohjaamon yläpuolelle lapsille sopivan vuoteen, jolle tulee luonnonvaloa panoraamakattoikkunasta.

Grand California 600 -mallin hinnat alkavat 66 890 eurosta ja 680-mallin 69 080 eurosta. Grand Californian saa paitsi valkoisena, hopeanvärisenä ja harmaana myös 2-värisenä vaihtoehtojen ollessa hopea-harmaa, valkoinen-punainen, valkoinen-sininen ja valkoinen-beige.

Kilpailijat

Edullisimmat retkeilyautot maksavat alle 50 000 euroa, mutta silloin puhutaan 120 hevosvoiman tehosta ja 3 300 kilogramman kokonaismassasta. Vaikka Fiat Ducato on yleisin matkailu- ja retkeilyautojen alusta-/korivaihtoehto, edullisimmat retkeilyautot tehdään nykyään Citroën Jumperin koriin.

Ducaton kohdalla tehovaihtoehdot ovat nykyään 120, 140, 160 ja 178 hevosvoimaa, ja siirtyminen perustasolta korkeimpaan teholuokkaan maksaa tuhansia euroja. Ducatoon saa vasta nyt lisävarusteena oikean automaattivaihteiston – tähän saakka tarjolla oli vain robotisoitu manuaalivaihteisto – jonka hinta on vähintään 2 000 euroa.

Matkailuajoneuvovalmistaja Knausin Crafter-korinen Boxdrive-retkeilyauto maksaa 6,8-metrisenä 73 900 euroa, mutta silloin autossa on 140-hevosvoimainen moottori ja 6-portainen manuaalivaihteisto.