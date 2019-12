Äijämäistä henkeä puhkuvan Ford Ranger Raptor -avolava-auton saa nyt 35 000 euroa aiempaa halvemmalla.

Ford Ranger Raptorin saa nyt sekä kevytkuorma-autona että pakettiautona. Suomessa Ranger Raptorin 98 108 euron perushinnassa on autoveroa 40 528 euroa. Näitä täyden autoveron Raptoreita on meillä rekisteröity tähän mennessä kolme kappaletta.

Ihan noin paljon ei ole pakko maksaa. Ensimmäiset Suomessa tehtävät Raptor-muunnokset ovat nyt valmistuneet Sipoossa Arctic Trucksilla. Taka-akseliston kierrejousien uusimisella auton kantavuutta on saatu nostettua niin paljon, että Raptor täyttää alennetun autoveron pakettiautolle asetetun kantavuuskriteerin.

Alennetun autoveron pakettiautoksi muutettavasta Raptorista poistetaan takapenkki, eli auto on silloin kaksipaikkainen. Nopeutta ei rajoiteta millään tavalla, mutta pakettiautoillahan saa vielä toistaiseksi ajaa enintään 100 km/h.

Pakettiautona Raptorin kokonaismassa on 3 500 kilogrammaa, eli sitä saa ajaa henkilöautokortilla. Kun Raptor muutetaan kevytkuorma-autoksi, sen kokonaismassa kasvaa 3 550 kilogrammaan. Ajokorttivaatimus muuttuu tietysti kuorma-autostatuksen myötä. Pakettiautomuunnoksesta poiketen kevytkuorma-autossa on takapenkki, mutta se on varustettu kuorma-autoilta vaadittavalla nopeudenrajoittimella. Ulkoisesti Suomessa tehtävät Raptor-muunnokset eivät eroa täyden autoveron autoista.

Raptor-kevytkuorma-auton hinta on 63 280 euroa. Kun kyseessä on alennetun autoveron pakettiauto, tuon hinnan päälle tulee autoveroa noin 12 000 euroa, jolloin 2-paikkaisen autoverollinen hinta on 75 132 euroa.

On selvää, että Ranger Raptorin myynti tulee Suomessa painottumaan lähes kokonaan näihin kahteen modifioituun versioon. Molempia muunnoksia myydään sekä yksityisille että yrittäjille, mutta yrittäjät saattavat saada ainakin kevytkuorma-auton hinnasta pois arvonlisäveron osuuden.

Pick up -ikoni

Ford F-150 on pick up -autojen ikoni, jonka merkitystä eurooppalaisen on hiukan vaikea ymmärtää. F-sarja on ollut Pohjois-Amerikan parhaiten myynyt ”truck” eli avolavamalli jo 40 vuotta.

Kymmenen vuotta sitten F-150:stä esiteltiin Raptor-lisänimen saanut versio, jossa on perusmallia näyttävämpi ulkonäkö sekä parempi off road -varustelu ja -tekniikka. Ford F-150 Raptoria ei tuoda virallisesti Eurooppaan, mutta tämän vuoden aikana tälle mantereelle on alkanut virrata vastaavalla ajattelulla toteutettuja Ranger Raptoreita – kyseessä on Euroopan myydyimmän lava-auton vahvin ja suorituskykyisin versio, joka poikkeaa varsin huomattavasti perus-Raptorista.

Sähkösäätöiset etuistuimet antavat hyvän sivuttaistuen ja kojelauta on varsin henkilöautomainen. 8-tuumainen kosketusnäyttö on hyvällä paikalla. 10-portaisen automaattivaihteiston valitsimen vieressä on vetotavan valintakytkin.

Raptorissa on Double Cab -kori, eli siinä on kolmen hengen takaistuin, erilliset takaovet ja noin 1,6 metriä pitkä lava. Kuljettajan työskentely-ympäristö on tyylikäs ja varsin henkilöautomainen. Jämäkät etuistuimet antavat hyvän sivuttaistuen. Takana on hyvin polvitilaa, ja penkki on hyvä kahdelle.

Rajuun maastoajoon

Ranger Raptor on tehty kestämään rajua maastoajoa. Rangerin tikapuurunkoa on vahvistettu, ja auton jousitus on suunniteltu tekemään rankoissa maasto-olosuhteissa suurilla nopeuksilla tapahtuvasta ajamisesta hallittua ja miellyttävää.

Perus-Rangerissa on lehtijousitettu taka-akseli, mutta Raptorissa on kierrejouset, neljä pitkittäistukivartta ja Watt-tuenta, jonka ansiosta akseli pääsee liikkumaan ylös ja alas sivuttaisliikkeen jäädessä minimaaliseksi.

Fox Racingin valmistamien iskunvaimentimien vaimennusvoima muuttuu joustoliikkeen mukaan. Etuiskunvaimentimen liikerata on 32 prosenttia ja takaiskunvaimentimen 18 prosenttia aiempaa pidempi. Tavallisessa maantieajossa vaimennus on maltillista, mutta kovissa olosuhteissa se on erittäin tehokasta.

Myös jarruihin ja renkaisiin on panostettu. Jarrujen kokoa on kasvatettu, ja perus-Raptorista poiketen takana on rumpujarrujen sijaan jäähdytetyt levyjarrut. BF Goodrich on kehittänyt kokoa 285/70 R 17 olevat All-terrain-renkaat Ranger Raptorin tarpeisiin. Karkeakuvioiset renkaat toimivat hienosti kivikossa ja pehmeässä hiekassa, mutta ne olivat silti yllättävän mukavat maantieajossa.

Taka- tai neliveto

Toimivan alustan lisäksi myös Raptorin korissa on panostettu maastoajo-ominaisuuksiin. Raptorilla pärjää maastossa, sillä sen maavara on yli 28 senttiä, kahlaussyvyys 85 senttiä ja maastoajokulmat reilut: lähestymiskulma 32,5 astetta, ylityskulma 25 astetta ja jättökulma 27 astetta. Jälkimmäinen pienenee hiukan, jos vakiovarusteena oleva vetokoukku on kiinni.

Takaa Raptor on varsin tavanomaisen näköinen. Vetokoukku on integroitu takapuskuriin. Takaosan kahden hinauskoukun enimmäiskuormitus on 3,8 tonnia.

Kahdella turbolla ahdettu kaksilitrainen EcoBlue-diesel ei korsku tehoillaan, sillä nelisylinterisessä on perus-Rangerin tehokkaimpien versioiden tapaan tehoa 213 hevosvoimaa. Maastoajossa tehoa tärkeämpää on vääntö, ja sitä löytyykin mukavasti 500 newtonmetrin verran. Kymmenportainen automaattivaihteisto on sama kuin F-150 Raptorissa, ja pykäliä voi vaihtaa myös manuaalisesti.

Raptor on normaalisti takavetoinen, mutta sähköisesti kytkettävästä nelivedosta löytyy myös hidas alue, ja takatasauspyörästö on varustettu sähkötoimisella lukolla. Tavalliseen Rangeriin verrattuna Raptorissa on yli 300 kilogrammaa vähemmän kantavuutta ja 1 000 kg pienempi vetomassa (2 500/3 500 kg).