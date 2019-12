Millä autolla ajat kaikkein halvimmalla? Aivan erinomaisesti toteutettu nettilaskuri antaa siihenkin vastauksen

Autokalkulaattoriksi nimetty uunituore verkkosivu kuuluu ilmastonäkökulmastaan huolimatta myös netin ehdottomasti monipuolisimpiin ja parhaiten toteutettuihin autoilun kustannuslaskureihin.

Ilmastopaneeli julkaisi viime viikolla ”Autokalkulaattoriksi” nimetyn autoilun laskurin, jonka avulla kuka tahansa voi vertailla erilaisten autotyyppien päästöjä – ja mikä mielenkiintoisinta – myös kustannuksia.

Erityisesti laskurin edistynyt käyttöversio (joka avautuu valikoita laajentamalla) on huomattavan monipuolinen ja kaikkiaan erinomaisesti toteutettu.

Jopa niin erinomaisesti, että laskurin teknistä ja matemaattista tasoa voi kuvailla kansainvälisen tason parhaimpiin kuuluvaksi, mutta silti suomalaiset olosuhteet huomioivaksi.

Laskuri toimii hyvin myös käytetyillä autoilla, sillä kenttiin voi syöttää esimerkiksi oletetut korjauskustannukset, huoltovälit, käytetystä ulkomaantuonnista maksettavan autoveron – sekä sähköautojen tapauksessa vaikkapa akuston arvioidun vaihtovälin.

Ynnä lukuisia muita lukuarvoja, joista osa liittyy kustannuksiin, osa päästöihin ja osa luonnollisesti molempiin.

Päästöjen osalta Autokalkulaattori laskee ilmastopäästöt myös sähköauton ajoakun elinkaarelle, mutta ei kuitenkaan ota huomioon muita päästöjä kuten esimerkiksi akkumetallien louhinnasta tai öljyn poraamisesta syntyviä paikallisongelmia.

Oikeilla tiedoilla oikeita tuloksia

Mutta minkälaisia kannattavuustuloksia ”kalkulaattorista” sitten saa? No hieman karrikoiden juuri sellaisia kuin haluaa, kunhan valitsee syöttämänsä arvot sopivasti.

Rehellisyydellä ja vaivannäöllä sivu antaa kuitenkin myös erinomaisen oikeita tai ainakin niitä hyvin lähellä olevia vastauksia.

Autokalkulaattorin suurimpana sudenkuoppana käyttäjälle on kuitenkin syötettävien tietojen valinta ja vaihtoehtojen runsaus.

Esimerkiksi kaasuautojen osalta laskuri lähtee oletuksesta, että kaasuautossa käytetään polttoaineena puoliksi fossiilista maakaasua ja puoliksi uusiutuvaa biokaasua, mikä antaa kaasuauton ympäristöystävällisyydestä helposti harhaanjohtavan kuvan. Myös esimerkiksi jätteistä tuotettava Nesteen myDiesel -polttoaine puuttuu laskurin vaihtoehdoista kokonaan.

Parasta laskurissa on silti, kuten jo todettua, kaavojen ja suureiden jopa tieteellisyyden tasolle yltävä oikeellisuus – luonnollisesti varauksin tarkasteltuna.

Professoristasonkaan laskuri ei siis kerro kaikkea, mutta huolellisesti käytettynä Ilmastopaneelin Autokalkulaattori on joka tapauksessa erinomaisen mainio tapa vertailla esimerkiksi eri käyttövoimia ja autonkäyttötapoja sekä niiden tuottamia ilmastopäästöjä ja euromenetyksiä.

Sähköauto tulee kyllä laskurissa halvemmaksi, mutta millä reunaehdoilla?

Esimerkkinä uudehkojen autojen tapauksessa runsaasti tapetilla oleva sähköauto tulee kyllä laskurin mukaan vastaavia bensa- ja dieselautoja edullisemmaksi, mutta vasta pidemmän päälle eli noin 5-8 vuoden jälkeen.

Se on tulos, johon myös Ilta-Sanomat on aiemmissa laskelmissaan tullut. Selvää on, että edullisuudesta huolimatta näin pitkä kuoletusaika on monelle uuden auton ostajalle jo aivan liikaa.

Vanha pikkuauto itse korjaten ei ole ehkä mukavin, mutta edelleen halvin se on

Laskurinkin mukaan ylivoimaisesti kaikkein halvinta ajaminen on edelleen yleisesti ottaen mahdollisimman halvalla käytetyllä, eli autolla, jossa arvonlaskukustannus painuu minimiin ja jonka huollot ja korjaukset voi hoitaa itse (eikä omalle ajalleen laske palkkaa).

Toisaalta, jos vanhalla ja halvalla autolla kulkeminen ei onnistukaan ilman merkittäviä korjauskuluja ja/tai kulutus ja erilaiset verot ovat hyvin suuria, nousee kokonaiskustannus äkkiä (varsinkin suhteellisesti ottaen) korkeaksi.

Onneksi ilmastopaneelin Autokalkulaattori-laskuri ei ole kädetön edes käyttöautoilijalle eteen sattuvien yllätysten suhteen.

Sivuilla voi nimittäin ilahduttavasti tutkia myös erilaisten kustannusyllätysten kokonaisvaikutuksia, kuten vaikkapa juuri isompia remontteja tai fossiilisten polttoaineiden tulossa olevia hinnankorotuksia.

Laskurin tarkemmat käyttöohjeet taustatietoineen löydät tästä dokumentista.

Juttua muokattu 13:41: Lisätty biokaasun oheen maininta Nesteen MyDieselistä.