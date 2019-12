IS Koeajo: BMW X4M on vähän kummallinen, mutta rajun suorituskykyinen yhdistelmä katutykkiä ja coupémaasturia

BMW X4M:n ulkonäkö on huomattavan sporttinen, mutta ei silti tee oikein oikeutta auton moottorille. Joka on jopa makeampi kuin pelkistä numeroista uskoisi.

Bemarin tuorein M-malli jää Suomessa taatusti harvinaiseksi näyksi. Ja sehän jos mikä tekee siitä kiinnostavan.

Ei sähköavustusta eikä kahdeksan pytyn kera tuotettua veemuotoa. Silti (Competition-paketin lisähintaisten lisätehojen kera) yli 500 hevosvoimaa.

Sellainen on tässä kohtaa BMW:n M-osaston tuoreimpiin kuuluva uutuus eli kolmilitrainen tuplaturbomoottori, joka toimii muiden tehtäviensä ohella myös merkin pienemmän coupékatumaasturin eli X4 M-mallin sydämenä.

Kaiken kaikkiaan maasturi-X4:n ja aidon M-moottorin yhdistelmä tuntuu silti aika järjettömältä. Siis eikö tällainen kone olisi parhaimmillaan vähän matalammassa ja kevyemmässä autossa?

No olisi tietenkin, mutta sporttikatumaastureiden luokassa minkään ei tarvitse eikä ehkä ihan pidäkään olla perinteistä – eli tärkeintä on nyt jokin ihan muu kuin se viimeinen ratasekunti.

Vaihteenvalitsin liikkuu hiukan eksoottisesti myös sivusuunnassa. Jopa nelivedon saa tässä autossa omaan sporttimoodiinsa.

X4M on toisin sanoen auto, jossa oikein mikään ei ole aukottomasti perusteltua, mutta ei nyt toisaalta ihan tyhmääkään.

Ja irrationaalinen älyttömyys, juuri siitähän kaikkein palavimmissa tunteissa usein on kyse.

Teknisesti ja visuaalisesti BMW X4M on luonnollisesti varsin läheistä sukua merkin muille M-malleille, mikä näkyy myös visuaalisissa yksityiskohdissa. Tunnelma ohjaamossa on todellakin kohdallaan ja niin siviilitason raaseribemaria kuin ikinä kuvitella saattaa.

Urheilurattikin istuu käteen kuin valettu – vai voisiko muuta edes ajatella? Ja vaihteenvalitsin, sekin on niin herkullisen bemaritekninen kuin olla vain voi.

Punaiset ajotilan pikavalintanapit ovat tuttu M-kikka.

Ulkoa paketti on sen sijaan kieltämättä aika möhköfanttimainen, kaikkine mahdollisine huutavine urheilukliseineen. Ne tekevät autosta myös hiukan todellista kokoaan suuremman oloisen. Eivätkä ehkä silti aivan avaudu kunnolla kuin todelliselle BMW-asiantuntijalle.

Kattolinjan ohella myös helmojen, lokasuojien ja hartiaosan voimakkaat mittasuhteet alleviivaavat urheilullisuutta.

Mutta parasta tässä älyttömyydessä on tietenkin ajaminen. Sen osalta BMW X4 M on.. no, kova. Ja hurja. Ja vähän pulleakin.

Lopputulos ei siis todellakaan ole mikään mukava lastenkuljetusmaasturi, vaan täysi asvalttivaltakunnan ratatykki.

Erityisesti auton tuplaturbotettu polttomoottori on lajissaan kympin arvoinen. Merkillepantavaa on, että täysi 600 newtonmetrin maksimivääntö on käytettävissä lähes koko kierrosalueella, vain tonnia vajaa punarajalle asti.

Competition-teksti BMW X4M:n takaluukussa kertoo noin 15000 euron hintaisesta kisalisävarustuksesta.

Parhaalta pannun paukut tuntuvat tietysti aggressiivisimmat mahdolliset ajotilat päälle napsautettuna, pakoputkisto eläimellisimmässä melutilassaan.

Paukuista huolimatta on myönnettävä, että yli kaksi tonnia elopainoa syö silti parasta suorituskykyä autosta ja tuntuu ratamutkissa myös vähän ikävänä moukarimaisuutena.

Toisaalta matalammissa vauhdeissa BMW X4M on jopa yllättävän ketterä, eikä vähiten melko nopean ohjauksensa ansiosta.

(Ja ei, ei moisilla ominaisuuksilla suomalaisessa perusarjessa ja meikäläisillä nopeusrajoituksilla mitään tee, sehän nyt on sanomattakin päivänselvää.)

Competition-teksti BMW X4M:n takaluukussa kertoo noin 15 000 euron hintaisesta kisalisävarustuksesta.

Kun alustakin on pehmeimmätkin comfort-säädöt päällä perusajossa suorastaan epämukava, jää BMW X4 M:n rooliksi eräänlaiseksi sporttikummallisuudeksi jääminen.

Sitä tukee myös auton takaa viistottu korimalli, joka on sekin pikemminkin erikoinen kuin käytännöllinen, vaikka takapaikoilla ja tavaratilalla jotain toki tässä autossa sentään tekeekin.

Eli ken eläimellisestä perinnemenosta ynnä katumaatureista tykkää, ja ken rahaa on tottunut käyttämään... Hänelle BMW X4:n tehokkain ja meluisin malli on ehkä ihan varteenotettava vaihtoehto.

Eipähän ainakaan tule kovin äkkiä toista samanlaista vastaan.