Porsche Taycan näyttää pienemmältä kuin se todellisuudessa on ja sama tunne säilyy ajaessa.

Porsche halusi tehdä asiat kerralla oikein, kun se kehitti neliovisen sähkömoottorisen urheiluauton.

Neljä vuotta sitten Porsche esitteli Mission E -tutkielman, jonka kerrottiin ennustavan uuden sähkömoottorisen urheiluauton tuloa.

Kun Taycan esiteltiin tänä syksynä Frankfurtin autonäyttelyssä auton muodot olivat lähes ennallaan koemalliin verrattuna. Vain takaovien avautumissuunta oli vaihtunut normaaliksi ja ulkopeilit tulleet kameroiden tilalle.

Porsche korostaa, että neliovisuudestaan huolimatta Taycan on aito urheiluauto. Ulkonäkö alleviivaa sitä, eikä linjoissa ole sellaisia kömmähdyksiä kuin ensimmäisissä Panameroissa tai Cayenne-malleissa.

Urheiluautossa on arvostettavaa, mikäli se näyttää todellista pienemmältä, ja Taycania katsellessa on vaikea uskoa sen olevan melkein viisi metriä pitkä.

Kaiken lisäksi auto halkoo ilmaa tehokkaammin kuin mikään muu Porsche, sillä ilmanvastuskerroin on ainoastaan 0,22.

Linjoissa on hiven Panameraa, reipas ripaus 911-mallia ja paljon omaperäistä persoonallisuutta.

Oikea tunnelma jatkuu ohjaamossa, jonne laskeudutaan kuten urheiluautoihin laskeudutaan.

Käynnistyksen nappi on vasemmalla niin kuin aina Porscheissa. Vaihteenvalitsimen tilalla on pieni napukka kojelaudassa, josta valitaan ajosuunta.

Mittaristossakin on merkin aitoa tyyliä, sillä edessä on kolme pyöreää taulua. Kaikki on toki digitaalista. Näytön sisältöä voi räätälöidä varsin vapaasti.

Vielä peilien säädöt kohdalleen ennen liikkeelle lähtöä. Takanäkyvyys on varsin vaatimaton. Onneksi pysäköintiin saa apua moderneilta järjestelmiltä. Sivupeileissä korostuvat takalokasuojien kaaret. Pelkän näkymän perusteella voisi kuvitella istuvansa 911:ssa.

Sitten pieni vaihdenapukan napautus asentoon D eli aja ja hyvin varovainen kaasupolkimen painallus.

Varovainen sen takia, että vaikka koeajamamme Taycan 4S on mallisarjan uusi vaatimattomampi vaihtoehto, ei sitä voi sellaiseksi suorituskyvyn perusteella kutsua.

Lapin talvisilla teillä kaikkea voimaa ei saanut välitettyä tiehen, sillä luistonesto leikkasi tehoa.

Ohjaamo on tunnelmaltaan ja ajoasennoltaan aitoa Porschea. Toiminnoissa on siirrytty nykyaikaan eli hipaisuun, eli perinteisiä katkaisijoita ei enää juurikaan löydy.

Siitä huolimatta kiihtyvyys nosti joka kerran hymyn huulille. Auto säntäsi liikkeelle väkevästi, ja mikä hienointa – äänettömästi.

Perinteisten urheiluautojen ystäville viime mainittu on tietenkin myrkkyä, kun V8 ei jylise eikä V12 laula. Toki ajotilaksi voi valita Sport Plussan, jolloin tätä autoa varten sävelletyt äänet luovat lisää urheilullisuuden tunnelmaa.

Joka tapauksessa lähtöavustusjärjestelmän avulla Taycan 4S kiihtyy nollasta sataan neljässä sekunnissa ja tuplanopeus on mittarissa noin 13 sekunnissa. Saksassa käydessä voi kokeilla, onko 250 km/h huippunopeus todellisuutta.

Ajo-ominaisuuksista voi todeta liki parinsadan kilometrin Lapin selkosilla ajetun lenkin perusteella, että liikkuminen on todella vaivatonta.

Ajajan suurin ongelma on olla painamatta kaasupoljinta liian syvälle, sillä Taycanin luonteva vauhti on jossain huomattavasti nopeusrajoitusten sallimaa korkeammalla. Kannattaa siis käyttää vakionopeussäädintä. Mikäli haluaa mukautuvan sellaisen, se on hankittava liki kaksi tonnia maksavana lisävarusteena.

Kuljettajan paikalla ulkopeilistä katsottuna näkymässä ei ole suurtakaan eroa 911-malliin verrattuna.

Tästä päästäänkin Taycan 4S:n akilleen kantapäähän. Se on upea yli 100 000 euroa maksava auto, joka on kuitenkin vasta lähtökohta oman auton rakentamiselle. Jopa istuinlämmittimet ovat perusmallissa lisävaruste. Taycan Turbossa ne ovat tosin jo vakiona.

Lisäksi sellaiset vaatimattomammissa peleissä auton mukana tulevat herkut kuten peruutuskamera tai tummennetut ikkunat on tilattava erikseen. Hieno, etumatkustajan edessä oleva näyttöruutu on vähän reilun tonnin hintainen ekstra – jopa kaikkein kalleimmassa Taycan Turbo S -mallissa.

Urheiluautoksi Taycan tarjoaa yllättävän paljon tilaa myös takapenkillä. Sinne mahtuu hyvin ja kattolinjasta huolimatta pääntilaakin on kohtuullisesti. Ongelmana on suurijalkaiselle poispääsy, sillä varvastilaa etuistuinten alla on vähän.

Tuohon on tulossa korjaus syksyllä 2020, kun neliovisen Taycanin rinnalle tulee Taycan Sport Turismo. Siinä on katto viisi senttiä korkeammalla ja kookas takaluukku helpottamassa lastausta sekä tavaroiden kuljettamista.

Taycan on hieno lisä Porschen mallistoon. Sen suosio ylitti valmistajan odotukset jo ennen myynnin käynnistämistä. Suunniteltu 20 000 auton vuosituotanto tuplattiin jo ennen valmistuksen alkua.

Nyt tilauksia on otettu vastaan yli 30 000 kappaletta. Se tarkoittaa, että jo ennen varsinaista ensiesittelyä uutuuden jonotusaika lähentelee vuotta.

Maailmanlaajuisesti Taycan 4S:n arvioidaan kattavan yli puolet mallisarjan myynnistä.

Suomessa sen osuus voi jäädä vähäisemmäksi, sillä lähes veroton sähköauto houkuttelee Taycania havittelevan valitsemaan enemmän voimaa ja kaikki mahdolliset herkut.

