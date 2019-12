Onko tässä V8 Range Roverissa enää mitään järkeä? IS:n ensitestin perustella on paljonkin

Range Rover on siirtynyt yhä enemmän metsäpoluilta trendikkäille puistokaduille. Siksi malliston urheilullisia geenejä halutaan korostaa aina vain vahvemmin.

Range Rover Sport SVR:n moottori on Jaguarin tuttu viisilitrainen ja mekaanisesti ahdettu V8. Moottori on hyvä, mutta samalla se on tulossa vähitellen elinkaarensa loppupuolelle – ainakin Euroopassa. Nykyinen WLTP-mittaustapa on nimittäin sille myrkkyä, sillä keskikulutus nousee jäätävään 15 litraan sadalla kilometrillä ja hiilidioksidia purkautuu putkista 339 gramman edestä per kilometri.

Suomessa tämä näkyy autoverossa. SVR:n noin 265 000 euron kokonaishinnassa on veroa 122 779 euroa. Range Rover Sport -mallistossahan vero on alimmillaan nelisylinterisen pistokehybridi P400e:n kohdalla 4 848 euroa. Auts!

Ulospäin SVR on melko kesy. Isoimmat erot perusversioihin ovat konepeiton reiät sekä takapuskurin alta pilkistävät muhkeat pakoputket. Vakiorengaskoko on 21 tuumaa, mutta alle saa myös 22-tuumaiset pyörät. Vanteiden välistä pilkottavat punaiset jarrusatulat. Aika maltillista siis.

Ohjaamossa erottavuutta haetaan SVR-logoillla ja hiilikuidun käytöllä sisustusmateriaalina. Tarjolla on myös räväkämpiä väriyhdistelmiä. Istuma-asento on hyvä, joskaan ei kovin urheilullinen. Kojelauta on massiivinen, ja myös auton lähes 4,9 metrin mitta heijastuu fiilikseen ratin takana. Parhaimmillaan tämä auto on leppoisasti polveilevalla maantiellä. Kaupunkimiljöössä tulee helposti ahdistus.

Koska kyseessä on malliston urheilullisin versio, odotukset ovat luonnollisesti sen mukaiset. SVR:n virityksestä on vastannut Jaguarin ja Land Roverin tehokkaimpiin autoihin erikoistunut oma tuotekehitysyksikkö Special Vehicle Operations. SVO:n koti on aivan Jaguar Land Roverin teknisen kehityskeskuksen vieressä Warwickshiressä.

Ei SVR varsinaisesti petä. Mahti-SUVin puikoissa hymyilyttää – ainakin alkuun. Voimaa piisaa sen verran, että satasen vauhtiin ampaistaan 4,3 sekunnissa. Kiihtyvyyden tunne on brutaali. Urheiluauton suorituskyky tämän kokoisessa ja painoisessa autossa on aina nurinkurinen elämys.

” Mitä järkeä, kysyy varmasti moni.

Vaihteet vaihtuvat nopeasti. Kuski voi luonnollisesti nykiä vaihteita myös manuaalisesti ratin kehän lavoista. Ja ne pakosarjan äänet! Moottoria on ilo kierrättää aina 7 000 kierrokseen asti. V8:n soundit ovat tuhdit. – etenkin kun valittuna on sporttisempi ajotila ja putket ovat auki. Takapuskurin alta molemmin puolin kurkistavista tuplaputkista ulos purkautuvien äänien bassot tekevät soundista hyvin muskeliautomaisen. Jalan nosto kaasulta saa putket myös räpättämään vitsikkäästi. Melu on myös kovempaa taka- kuin etupenkillä, joten möykkä tulee oikeasti putkistosta.

Punainen nahkaverhoilu on räväkkä ja istuu SVR:ään mutta ei välttämättä kaikkien makuun.

Mikäs se sieltä pilkottaa? Punaiset jarrusatulat ovat tarpeen, kun 2,3 tonnin keijua jarrutetaan 283 km/h huippunopeudesta.

Ohjaamon muutoksista tärkein on uusi ja Velarissa ensi kertaa esitelty tuplanäytöllinen keskikonsolin/kojelaudan kombo.

Mitä järkeä, kysyy varmasti moni. Ei kai mitään – paitsi että autoja tehdään asiakkaille, jotka ovat huvista valmiit maksamaan. Kiristyvät päästörajoitukset kyllä tappavat tällaisen hulluttelun jossain vaiheessa.

Range Roverin alusta on rakennettu ensisijaisesti mukavaksi, joten edes SVO ei ole pystynyt taikomaan kokonaispaketista urheiluautoa. Kulkua tukevoittava urheilualusta ja mukautuvat kallistuksenvakaajat tekevät parhaansa, joten SVR:llä voi kanttailla mutkiin yllättävänkin reippaasti. Ei Range ole tämän tyylisuunnan dynaamisin auto ajaa, mutta ratin takana tuntuma tiehen on hyvä, ja SVR tuntuu myös yllättävän ketterältä – kun muistaa auton koon.

Kaikesta sporttisuudesta huolimatta SVR:llä voi mennä myös metsään. Mahdollisuus tähän on olemassa, ja se lienee tärkeintä uskottavuuden säilyttämiseksi. Enimmillään 28 senttiin nouseva maavara pitänee helmat ehjänä useimmilla mökkipoluilla, ja 85 sentin kahluusyvyys mahdollistaa mökkivierailut myös kevättulvien aikaan.

SVR ei ole saanut Rangea unohtamaan juuriaan, auton voi säätää myös ryteikköön ajoon. Viikonloppumatkaa varten takapaksissa on riittävästi tilaa.

Maastoajon mahdollistaviin herkkuihin kuuluvat muun muassa säädettävä ilmajousitus maavaran nostamiseksi, alennusvaihteisto, tasauspyörästön lukot edessä ja takana sekä maastoon viritetty ja Terrain Response 2:n kautta hienosti kontrolloitava pidonhallinta sekä etenkin sen älykkäät elektroniset luistonesto-ohjelmat.

Koeajon jälkeen on pakko puistella hieman päätä. SVR taipuu hämmentävän moneen rooliin. SVR on totta kai kompromissi, mutta se tekee monia asioita yllättävän hyvin.

Siksi on oikeasti sääli, että tällaisen auton omistamisesta rangaistaan raskaasti. Vielä isompi sääli on, jos nämä autot katoavat kokonaan katukuvasta jokusen vuoden kuluttua. Kyllä maailman pelastamisen voisi aloittaa jostain muualta kuin V8-moottoreista…