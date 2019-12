Golf on maailman kolmanneksi myydyin automalli – arvaisitko, kuinka monta on tuotu Suomeen?

Onko Golf synonyymi Volkswagenille vai toisin päin? Se on makuasia, mutta Golf on vielä pitkään Volkswagenin selvästi tärkein malli.

Autojätti Volkswagen sähköistää muiden autonvalmistajien tapaan mallistoaan, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Golf on vielä pitkään saksalaismerkin tärkein malli. Näin siitä huolimatta, että ensi vuonna myyntiin tulevasta kahdeksannen sukupolven Golfista ei tule e-Golf-täyssähköautoversiota, vaan sen paikan ottaa uusi ID.3-täyssähköauto.

Täyssähköistä e-Golfia on vielä myynnissä Suomessa, ja nyt jos koskaan kannattaa miettiä sähköauton hankintaa, sillä e-Golfin lähtöhinta on pudonnut 29 090 euroon.

Golfia on valmistettu vuodesta 1974 alkaen yli 35 miljoonaa kappaletta, ja pelkästään tämänkin jutun lukemisen aikana myydään monta uutta Golfia.

Golf-luokka on jo käsite tietylle autoluokalle. Volkswagen Golf on maailman kolmanneksi myydyin automalli, sen etupuolella ovat vain japanilainen Toyota Corolla ja jenkkien ikoninen Ford F-150 -avolava.

Suomeen on vuosien saatossa tuotu virallisen maahantuontiorganisaation myötä yli 182 000 Golfia – ja niiden lisäksi meille on tuotu useita tuhansia Golfeja muita reittejä pitkin. Tällä hetkellä ajoneuvokannassa on yli 125 000 Golfia, mikä on varsin huikea luku.

Kahdeksannen mallisukupolven Golfista ei tule täyssähköversiota, mutta se säilyy siitä huolimatta vielä pitkään tärkeimpänä Volkswagen-mallina.

Myös Suomessa Golf on ehdottomasti tärkein Volkswagen-malli – ja tuon aseman se tulee säilyttämään vielä pitkään. Vaikka uuden Golfin myynti alkaa pikku hiljaa ensi vuoden aikana, niin maahantuoja uskoo saavuttavansa ensi vuonna Golf-luokan kärkipaikan. Näin siitä huolimatta, että ensi vuosi mennään vielä vanhalla Golf-farkulla, sillä uusi Variant esitellään vasta vuoden päästä.

Volkswagen myy poistuvaa Golfia Limited-versioina, jotka tarjonnevat asiakkaille yhtä ja toista etua.