Pitihän se kokeilla – totteleeko digitalisoitunut VW Golf hansikaskättä?

IS selvitti, miten suomalainen hanskakäsiäijät pärjäävät upouuden Golfin digitaalisen kojelaudan kanssa.

Parhaillaan kansainvälisen median koeajettavana oleva uusi Volkswagen Golf on tiettävästi ensimmäinen hintaluokkansa automalli, jonka vakiovarustukseen kuuluu täysin digitaalinen ohjaamo. Kahdeksannen sukupolven Golfin kojelauta eroaakin poistumassa olevan nykymallin vastaavasta kuin yö päivästä.

Perinteisiä kytkimiä ja säätimiä kojelaudasta ei kannata etsiä, sillä kaikki säädöt tehdään nyt koskettelemalla, painelemalla, liu’uttamalla tai eleohjauksella. Digitaalisuus kattaa myös ajovalokytkimen, ja sisävalot syttyvät, sammuvat ja himmenevät koskettamalla.

Värikylläinen sisäilme

10,25-tuumaisen täysdigitaalimittariston sisältöä pystyy muuttamaan ohjauspyörässä olevalla kytkimellä. Sekä mittarinäytön että hyvällä paikalla olevan 10-tuumaisen keskinäytön värimaailma ja grafiikka ovat korkeatasoiset.

Keskinäytön alla on neljä pikavalintakytkintä, joilla näytölle saa ilmastoinnin, ajoavustimien, pysäköintiavustimen ja ajoasetusten kosketussäätöpainikkeet.

Hiukankin paksummilla hanskoilla radion äänenvoimakkuuden säätö ei onnistu.

Radion äänitasoa pystyy säätämään näytön alla olevalla liukusäätimellä. Vaikka koeajo tehtiin kohtuullisen kesäisissä olosuhteissa (Portugalin Portossa satoi vettä enemmän kuin Suomessa normaalina kesäpäivänä!) äänenvoimakkuussäätimien käyttöä testattiin myös hanskat kädessä.

Sinänsähän tämä on turhaa tiedettä, sillä eihän nykyautoissa tarvitse hanskoja kuin talvipakkasella liikkeelle lähdettäessä. Kaiken lisäksi kyseinen liukusäädin, jonka saa myös esiin kosketusnäytölle, on sinänsä hyödytön, koska äänenvoimakkuutta pystyy säätämään ratin vasemmassa puolassa olevalla painonappikytkimellä vaikka tumpit kädessä.

Testin tulos

Niin tai näin, testin tulos oli tällainen: paksummalla hansikkaalla äänenvoimakkuuden säädintä ei saatu ”hereille”, mutta paremmin istuvalla ja ohuemmalla ulkoilukäsineellä homma toimi hyvin.

Kosketusnäytön eleohjaus toimii sen sijaan luvattoman heikosti, vaikka hanskat on heitetty takapenkille. Tässä suhteessa Volkswagenilla on todella paljon parannettavaa.

Style-varustellussa Golfissa on todella monipuoliset näyttöjen ja sisävalaistuksen säätömahdollisuudet.

Ääniohjaus sen sijaan puhuu kohtalaista suomea – ja osaa myös etsiä ainakin lähimmät huoltoasemat.

Myös Golfin kojelaudan vasemmassa päässä oleva valokytkin on muuttunut kosketusnäppäimistöksi. Käytettävyyden kannalta on hyvä, että valopainikkeiden yhteyteen on sijoitettu myös kaksi näkemisen kannalta tärkeää kytkintä, eli tuulilasin huurteenpoistopuhallus ja takalasin lämmitys.

Style-varustelutasoon kuuluva ohjaamon Ambiente-valaistus tarjoaa melkoisen sisävärimaailman muokkaamismahdollisuuden. Sen avulla auton sisälle saa harmaan sään mielestä häivyttävän piristävän ilmapiirin.