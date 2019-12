Uuden Puman tavaratilan pohjalla olevassa MegaBoxissa voi kuljettaa vaikka vettä.

Muinaisella 1990-luvun lopulla pienenä urheilucoupéna markkinoilla ollut Puma on palannut Fordin mallistoon, mutta nyt malli on kompakti crossover. Uusi Puma ei ole EcoSportin seuraaja, vaan se kilpailee samoilla markkinoilla kuin esimerkiksi Volkswagen T-Cross.

Fordilla otetaan jo vastaan uuden Puman tilauksia, vaikka SUV-uutuus ei tulekaan Suomeen vielä ihan pieneen aikaan.

Puman erikoisuus löytyy tavaratilan lattian alta. Kyseessä on MegaBox-nimen saanut monikäyttötila, jonka syvyys on 30 senttimetriä. Leveyttä MegaBoxilla on 76 ja pituutta 75 senttiä.

Fordin mukaan MegaBoxissa voi kuljettaa pystyasennossa epävakaita, noin 11,5 senttiä korkeita tavaroita, kuten esimerkiksi kasveja tai golfbägiä. Kun MexaBoxin kansi on kiinni, niin tilaa voi käyttää esimerkiksi likaisten urheilutarvikkeiden tai kuraisten kumisaappaiden kuljettamiseen.

Kalastussaaliin voi ainakin teoriassa kuljettaa kotiin MegaBoxissa, sillä laatikon synteettinen pinta kestää vettä, jonka voi laskea pois pohjassa olevan tulpan kautta.

Auton koko huomioiden tavaratila on iso: kun kahteen tasoon säädettävä hunajakennorakenteinen pohjalevy on ala-asennossa, tilaa on 456 litraa. Kun levy on yläasennossa, kontin lattia on samassa tasossa alas käännettyjen takapenkkien kanssa. Lattialevyä voi säilyttää pystyasennossa takapenkkien takana.

Puma valmistetaan Romaniassa. Teknisesti uusi, 4,19-metrinen pikku-SUV perustuu Fiestaan, mutta siinä istutaan muutama senttimetri korkeammalla.

Sporttisen näköinen Puma tulee yhteen Euroopan nopeimmin kasvavista autosegmenteistä.

Yksilitrainen ja 3-sylinterinen auto on varustettu kevythybriditekniikalla. Hinnat alkaen -moottori on 125-hevosvoimainen, kun tehokkaammassa versiossa on 155 hevosvoimaa. Myynnin alkaessa ainoa vaihteistovaihtoehto on 6-portainen manuaali.

Puman (125 hv) lähtöhinta on 22 775 euroa. Kolmekymmentä hevosvoimaa tehokkaamman mallin saa 24 453 eurolla. Puman varustetasot ovat Fordin nykytrendin mukaisesti Titanium, Titanium X, ST-Line ja ST-Line X. Alkuvaiheessa myyntiä vauhditetaan Launch Edition -malleilla.