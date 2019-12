Amerikan poliisien uutta työautoa saadaan myös Suomeen – hinta yli 80 000 euroa

Yhdysvalloissa poliisi saa 12 500 uutta Ford Exploreria, mutta Suomeenkin riittää ensi vuonna satakunta autoa.

Chicagossa tapahtuva uuden Explorer-katumaasturin tuotanto on myöhässä, joten Fordilla on kiire toimittaa poliisin tilaamat 12 500 autoa.

Suomessa järeä jenkki-SUV korvaa Edge-mallin. Explorerin ennakkomyynti on jo käynnissä, mutta ensimmäiset autot ehtivät Yhdysvalloista Suomeen vasta alkukesällä.

Explorer on ladattava hybridi, jonka voimalinjan muodostavat 3,0-litrainen EcoBoost-bensiinimoottori, sähkömoottori, akusto ja 10-portainen automaattivaihteisto. Nelivetoisen pistokehybridin kokonaisteho on 457 hevosvoimaa ja vääntömomentti 825 newtonmetriä. Mallille luvataan kaupunkiajossa 44 kilometrin sähköinen toimintamatka.

Seitsemänpaikkaisen Explorerin valitseminen on helppoa, sillä tarjolla on vain kaksi varustetasoa – urheilullinen ST-Line ja ylellinen Platinum X – ja lisävarustelistalta löytyy vain ulkoväri ja vetokoukku. ST-Line-mallin perushinta on 81 390 euroa ja Platinum X:n 82 752 euroa.

Explorerin kattavaan vakiovarusteluun kuuluvat muun muassa sähkötoimisesti 10-suuntaisesti säädettävät nahkaverhoillut etuistuimet hierontatoiminnolla, kaksiosainen panoraamalasikatto, B&O Audio -äänentoistojärjestelmä 14 kaiuttimella, vastamelujärjestelmä, 10,1 tuuman kosketusnäyttö, sähkötoiminen takaluukku ja FordPass Connect -modeemiteknologian tuomat liitettävyysratkaisut.

Keinonahkaverhoilu ja 10-suuntaiset sähkösäädöt ovat vakiona.

Vakiovarusteisiin kuljettajaa avustaviin teknologioihin kuuluvat esimerkiksi 360 asteen kamerajärjestelmä, aktiivinen vakionopeudensäädin, käynnistys-sammutusjärjestelmä ja siihen sisältyvät ruuhka- ja ajolinja-avustimet, aktiivinen pysäköintiavustin sekä risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä.