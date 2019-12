Kommentti: Sähköauton lataaminen parkkihallissa raastaa hermoja – mikä ihmeen ajatuskatkos insinöörille tapahtui?

Auto oli tarkoitus jättää keskustan parkkihalliin, josta löytyi muutamia maksullisia latauspistokkeita, kuten maksullisissa halleissa yleensä on tapana. Parhaassa tapauksessa niistä saa muuten niin kutsuttua pikalataussähköä, jolla muutaman tunnin keskusta-asioinnin lomassa voi muutamalla eurolla ladata paksusta kaapelista sähköauton akuston täyteen – lisähinta kohdistuu leimallisesti tietysti pysäköintiin, mutta on totta kai pois niistä rahoista, joita autoon ei tarvitse tankata jääkylmä bensa- tai dieselpistooli kourassa, tuulisella ja räntäsateisella huoltoasemalla.

Vaan sehän ei vaan käy. Mikä ihmeen ajatuskatkos joka ikisen latauspistefirman insinöörillä on ollut järjestelmää tilatessa? Osa latauspisteistä toimii vielä jotenkin järjettömän antiikkisella avaimenperällä, joka pitää vilauttaa laitteella ja toivoa että RFID-siru on yhteistyötuulella laitteen kanssa (ja hei, jokaisella latausfirmalla on tietysti oma avaimenperänsä).