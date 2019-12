Audi RS Q8 mielii kukkulan kuninkaaksi – ballistinen ohjus maastoon ja maantielle

Volkswagen-konsernissa vaikuttaa olevan käynnissä sisäinen valtataistelu siitä, mikä merkki ja malli saa olla katumaasturien ykkönen.

Tähän saakka tuota kiistaa on käyty Bentley Bentaygan ja Lamborghini Uruksen kesken, mutta nyt oman lusikkansa soppaan pistää Audi esittelemällä todella väkevän ja suorastaan härskin RS Q8:n.

Moni voi täysin aiheesta kysyä, tarvitseeko kukaan katumaasturissa kuuttasataa hevosvoimaa. Vastaus on varmasti, että ei tarvitse. Toisaalta, jos sellaiseen on varaa, niin miksipä ei. Ainakin Kaliforniassa on edelleen paljon niitä, joita ensinnäkin autot kiinnostavat ja toisaalta heille ei ole mikään ongelma sijoittaa autoon parisataatuhatta dollaria. Suomessa RS Q8:n hinta on aikanaan autoveron ryydittämänä aivan toista luokkaa.

Täytyy myös muistaa, että uusi RS Q8 kuuluu sähköistettyjen automallien sarjaan. Siinä on sama voimalinja kuin Audin uusimmissa RS7 Sportbackissa ja RS6 Avantissa. Toisin sanoen nelilitraisen tuplaturbo-V8:n apuna on 48 voltin sähköjärjestelmä, joka tekee autosta kevythybridin. Käytännössä tuo tarkoittaa, että kaupunkinopeuksista ylöspäin, aina vauhtiin 160 km/h saakka. Vauhtia hidastettaessa ja jarrutuksissa energiaa kerätään talteen. Moottorissa on myös sylinterien lepuutusjärjestelmä polttoainetta säästämässä.

Väkevimmissä Audeissa on ovaalinmuotoiset pakoputken päät, jotka kuuluvat tietenkin myös RS Q8:aan. Myös 22-tuumaiset vanteet kertovat auton ominaisuuksista.

RS Q8:n yhteydessä säästäminen ei kuitenkaan ole ensisijainen ajatus vaan suorituskyky. Siitä vastaavat moottorin 441 kilowattia ja 800 newtonmetrin vääntömomentti, joka on käytettävissä käyntinopeusalueella 2 200–4 500 r/min; eli moottorin luontevalla käyntialueella. Voima välitetään 8-vaihteisen automaatin kautta kaikille pyörille suhteessa 40:60 eli enemmän taakse. Tilanteen mukaan eteen voidaan antaa enintään 70 ja taakse enintään 85 prosenttia voimasta.

Suorituskyky on vähintään riittävä, sillä pyrähdys paikaltaan nopeuteen 100 km/h onnistuu taitavalta ajajalta 3,8 sekunnissa, ja kymmenen sekuntia myöhemmin nopeusmittarissa on lukema 200 km/h. Huippunopeus on elektronisesti rajoitettu (250 km/h), mutta valitsemalla dynamiikkapaketin raja nousee 305 kilometriin tunnissa.

Audi on kehittänyt alustan auton voimavarojen mukaiseksi. Vakiona on muun muassa mukautuva ilmajousitus, jonka avulla korkeutta voi säätää yhdeksän senttiä. Lisäksi autossa on sähkömekaaninen kallistuksenrajoitin. Ajotiloja on peräti neljä. Jarrut ovat jo vakiona massiiviset. Mikäli ei usko niiden riittävän, voi valita lisävarusteena tilattavat hiilikeraamiset jarrut.

Uuden Audi RS Q8:n kyvyistä kertoo parhaimmin sen suoritus ”Ringillä”. Sillä nimittäin ajettiin pitkällä radalla katumaasturien uusi kierrosennätys, 7 minuuttia 42,253 sekuntia, mikä alittaa seitsemällä sekunnilla Mercedes-AMG GLC 63 S:n hallussa olleen ennätyksen. Aika on samaa luokkaa Lamborghini Murcielago SuperVelocen kanssa ja nopeampi kuin Nissan GT-R:llä tai Mercedes-Benz SLS AMG:llä saavutettu.