Lexuksen uusi avomalli on kuin kesäinen tuulahdus – ”vain valikoiduille markkina-alueille”

Kuten arvata saattaa, uuden LC 500 Convertiblen synnyttäminen ei ollut niin yksinkertainen temppu, että otetaan umpimallista katto pois. Etuovesta taaksepäin koko kori on muotoilu uudelleen niin, että musta tai vaihtoehtoisesti ruskea katto saadaan helposti laskettua näkymättömiin korin uumeniin. Muotoilussa on otettu myös huomioon tuulen virtaukset, jotka pyritään pitämään ohjaamon ulkopuolella.

Katon ollessa ylhäällä, sen nelikerroksinen rakenne pitää niin hyisen ilman kuin melun valmistajan mukaan varsin hyvin poissa matkustajia häiritsemästä. Kun katto lasketaan 15-16 sekunnissa, avuksi tulee Lexus Climate Congierce with Upper Body Heating. Eli lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä on suunniteltu pitämään edessä istuvat lämpiminä viileälläkin ilmalla. Siinä auttavat omalta osaltaan niskalämmittimet ja lämmitettävä ohjauspyörä.

Moottorina on viisilitrainen V8, jonka kanssa on 10-vaihteinen automaatti. Sen sijaan avokorin ja meillä myytävän hybridin yhteyttä ei ole vahvistettu. Uuden korin yhteydessä koria on vahvistettu ja siitä kertynyttä painon lisäystä on pyritty vähentämään lisäämällä alumiinia jousitukseen. Samalla jousituksen säätöjä on muutettu.