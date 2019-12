Muskeliautojen klassikko täyttää 50 vuotta – ”kestänyt ajan hammasta hämmästyttävän hyvin”

Nyt otetaan kaikki irti siitä, että ensimmäisen Challengerin esittelystä tulee kuluneeksi puoli vuosisataa. Dodge valmistaa 1 960 kappaletta 50th Anniversary Edition Challengereita, joista jokainen on tavallaan keräilykappale. Nimittäin autoa valmistetaan seitsemällä eri värillä, joista Gold Rush eli kulta on vain tätä mallia varten.

Juhlamallissa ei ole mitään radikaalia, vaan muutokset rajoittuvat ulkonäköön ja sisustukseen. Varusteita on vähän vakiota enemmän ja etenkin ohjaamossa muistutetaan kaikkialla auton erikoisuudesta 50-logolla. Juhlamalli on 4 995 dollaria (noin 4 500 euroa) vakiota kalliimpi.

Muskeliautojen tarina: sukupuuttoon kuoleminen ja uusi kukoistus

Kaksiovisia muskeliautoja on markkinoilla vain kolme: Chevrolet Camaro, Ford Mustang ja vuonna 2008 esitelty nykyinen Dodge Challenger. Siinä missä kilpailijat ovat siirtyneet jo toiseen tai kolmanteen sukupolveen, Challenger on säilynyt ennallaan. Perusrakenne on aikakaudelta, jolloin Chrysler oli yhteistyössä Daimlerin kanssa, ja rakenteissa onkin yhtäläisyyttä Mercedes-Benzin E-sarjan(!) kanssa.

Dodge on pitänyt hyvää huolta Challengerista. Se on esitellyt kaiken aikaa erikoismalleja, joilla myynti on saatu pidettyä tasaisesti yli 60 000 kappaleen tasolla (Yhdysvalloissa). Samaan aikaan kaksi pääkilpailijaa on kamppaillut menekkivaikeuksiensa kanssa.