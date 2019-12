Kia XCeed on kiinnostava lisä viime vuosina huimasti laajentuneeseen Kia-mallistoon.

Kian uuden XCeed- malliston arvokkain tuote on urheilullinen erikoismalli digiherkuin.

Keltainen coupémainen kaupunkimaasturi erottuu talvisen harmaassa katukuvassa – eikä suinkaan haitakseen. Pakko myöntää, Kian uusi XCeed on ainakin keltaisen erikoisvärin kera varsin näyttävä peli!

Rohkeasta muotoilusta syntyvää vaikutelmaa korostavat vielä sisustan tehostevärikikkailut tikkauksineen ja ilmastointisuulakkeineen, jotka edustavat kaikkea muuta kuin tyypillistä suomalaista harmaan asiallista perusautomakua.

Keltainen tehosteväri loistaa myös sisällä.

Oikein pitää nyt itse itseään muistuttaa, että kyseessä on kuitenkin loppujen lopuksi vain yksi koriversio Kian perusperheauto Ceedistä.

Erikoisautomainen olo jatkuu hieman yllättäen myös käynnistysnappulan painamisen jälkeen. Mallivalikoiman huipulta löytyvä parisataaheppainen bensaturbo on nimittäin mukavan ripeä, eikä auton yleisessä ajettavuudessakaan ole esimerkiksi alustan osalta oikeastaan minkäänlaista ongelmaa, ei edes hiukan rajummalla ajotyylillä kurvaillessa.

Koripellit eivät ole tavallisen Ceed-mallin kanssa yhteneväisiä – yksi poikkeus kyseiseen sääntöön kuitenkin on, nimittäin etuovet!

Ajoasento on mainio ja ohjaus kohtuullisen tunnokas, joskin kevyt. Ehkä jopa liiankin kevyt. Reippaista arkimenohaluistaan huolimatta alusta on matkustajillekin miellyttävä ja auton yleinen mukavuustaso hyvin kohdallaan. Kitkarenkain XCeed on myös yllättävän hiljainen, erityisesti taajama-ajossa.

Tilaa autossa on muotimuodoista huolimatta kilpailukykyisesti ja taaksekin voi ottaa aidosti aikuisen matkustajan ilman sen suurempia hampaankiristyksiä.

Varustelu on XCeedissä paitsi määrällisesti, myös laadullisesti hyvätasoista, mistä esimerkiksi kelpaa muun muassa avustimien lähes saumaton yhteistoiminta. Koreinta antia herkkurintamalla edustaa huippumuodikas täysdigitaalinen mittaristo, joka reagoi esimerkiksi Sport-asetuksen painamiseen muuttamalla koko mittarivarustuksen yleisilmeen erityisesti urheiluajoon sopivaksi.

Mikään todellinen kisapeli Kia XCeed ei kuitenkaan sporttipaineluidenkaan jälkeen ole, minkä lisäksi jo ennestään hiukan hermostuneen oloinen voimalinja muuttuu entistä levottomammaksi. Tehokkainta XCeediä kun vaivaa jo perusasetuksillakin voimalinjan mukavuusmielessä hiukan kiusallinen ja ihan tarpeeton yliäkäisyys, jonka aisoissa pitäminen vaatii kuljettajalta keskittymistä.

Myös auton kulutus on ajetuilla varusteilla ja voimalinjalla nykymittapuulla katsottuna nätistikin ajaen korkeahko, eli helposti kahdeksan litran tuntumassa.

Linjakkaasta maasturinäöstään huolimatta nelivetoa XCeediin ei kuitenkaan saa. Ei edes tähän huippumalliin.