Volkswagen lähtee kilpailemaan Atlas Cross Sport R:llä ensi vuonna Baja 1000 -kilpailuun Meksikoon. Kilpailun nimen numero tulee sen pituudesta eli tuhannesta mailista, mikä on yhtä kuin 1 609 kilometriä.

Jokainen voi oitis nähdä, että kilpa-autolla ei ole tuotantomallin kanssa juuri muuta yhteistä kuin nimi ja korin linjat, nekin hyvin vapaamuotoisesti. Auton kehittelyssä ovat olleet mukana VW-kuljettaja Tanner Foust ja Baja-kilpailun veteraani Rhys Millen. He ovat erittäin tunnettuja kavereita Yhdysvalloissa.

Moottorista löytyy yhteys tuotannossa olevaan autoon, sillä konepellin, tai pikemminkin -muovin alla on nelisylinterinen kaksilitrainen bensiiniturbo. Siitä voitaisiin ottaa irti 441 kilowattia, mutta kestävyyden takia on tyydytty 353 kilowatin tehoon. Näin on saatu aikaan tasapaino suorituskyvyn ja luotettavuuden välillä. Autoa kehitetään vielä ennen lähtöviivalle menoa.