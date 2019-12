Raportin mukaan liikennevalvontaan käytetty työaika on vähentynyt erityisesti hälytystoimintaan osallistumisen vuoksi. Liikennepoliisin partiot suorittavat hälytystehtäviä päivittäin lähimmän partion periaatteella varsinkin haja-asutusalueilla, kun kenttäpartiot ovat usein kaukana tai toisella tehtävällä.

Liikennevalvontaan jää vähemmän työaikaa myös siksi, että hyvin usein hälytys- ja muihin tehtäviin liittyvä tehtäväsidonnaisuusaika on pitkä, asiakirjaprosessit monivaiheisia ja muotosidonnaisia.

Joissakin poliisilaitoksissa on myös ilmennyt haluttomuutta hakeutua liikennepoliisiin töihin, koska erityisesti muu valvonta- ja hälytystoiminnan työ koetaan mielekkäämmäksi.

”Liikennevalvonta ei kiinnosta nuorempaa poliisihenkilöstöä, joten jatkuvuus ammattimaiseen liikenteenvalvontatyöhön on suuren uhan alla. Ammattilaiseksi tullaan vain työssä oppimalla. Myös työnantajan tulisi omilla toimillaan osoittaa arvostusta liikenteenvalvontatyöhön. Lisäksi palkkauksen tulisi olla kannustavampaa kouluttautua muun muassa raskaan liikenteen valvojaksi”, raportti siteeraa aiheesta.

Lisäksi erityisesti raskaan liikenteen valvonnan osaamisen ammattitaito on häviämässä tai se on vähintäänkin heikentynyt Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeisinä vuosina. Raportin mukaan ammattitaidon heikkenemisen myötä puuttumiskynnys on noussut ja suoritteiden määrät pudonneet ja valvonnan tulokset muutoinkin heikentyneet.