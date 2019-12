Henkilöautokaupassa ei ole mitenkään harvinaista, että uutta automallia myydään pelkkien kuvien ja jopa ennakkotiedon perusteella. Kalliiden, useita satojatuhansia euroja maksavien liner-luokan matkailuautojen kohdallakin tämä on osittain arkipäivää, sillä hulppeita esittelyautoja on Suomen maaperällä lähinnä tilapäisesti syksyisen Lahden Caravan-uutuusnäyttelyn yhteydessä.

Hyvä esimerkki tästä on Best-Caravan Oy:n markkinointipäällikön Tuomas Salmisen mukaan Dethleffsin iso Alpa, joka on suunniteltu erityisesti kahden kesken matkaaville.

Mallista riippuen Alpan kokonaismassa on 4,5–7,2 tonnia. Fiat Ducato -alustaisen teliakselisen alkovimallin lähtöhinta on 128 000 euroa. Edullisin alkovimalli maksaa reilut 97 000 euroa, mutta Iveco Dailyn alustalle pakatun 8,86-metrisen mallin hinta on yli 151 000 euroa.