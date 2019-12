Vuoden Auto Suomessa 2020 –kisa ratkeaa illalla – Yksi näistä finalisteista pokkaa himotun pystin

Tänä vuonna voittajaa haetaan poikkeuksellisesti seitsemän finalistin joukosta. Autot edustavat hyvin erilaisia käyttötarpeita, näkemyksiä, teknisiä ratkaisuja ja siksi myös eri hintaryhmiä. Alan ammattitoimittajien vaativaksi tehtäväksi on siis jäänyt valita joukosta voittajaksi se, joka edustaa kokonaisuutena ennen kaikkea erinomaista vastinetta rahalle.

Audi e-tron

Audin sähköauto saatiin Suomeen tämän vuoden aikana, joten se on tässä joukossa jo hieman vanhempi tuttavuus. Finaaliin yltäminen oli silti Audilta hieno saavutus, ja kuka tietää, joko suomalaistoimittajat olisivat valmiita sähköautokauteen?

” Tehoa on tarjolla sen verran, ettei muiden jaloissa tarvitse pyöriä”, kirjoitti toimittaja-valokuvaaja Vesa Eskola sähkö-Audista noin vuosi sitten.

Mazda 3

Mazdan Kodo-muotoilu on jo vuosien ajan niittänyt kunniaa, ja nyt siinä on siirrytty seuraavaan evoluutioon. Tekniikan suhteen Mazda kulkee tietyllä tapaa vastavirtaan, sillä japanilaisvalmistaja keskittyy omanlaisensa moottoriteknologian kehittämiseen.

Peugeot 208

Peugeotin pikkuauto tekee vahvan paluun täysin uudistuneena. 200-sarjan Peugeoteja on valmistettu kautta aikain jo 22 miljoonaa kappaletta, ja uusin versio on hyvin nykyaikainen myös kolmen eri käyttövoimavaihtoehtonsa turvin.

” Autosta on haluttu tehdä kiertelemättä seksikäs ja vastustamaton, mutta säilyttää silti merkin yleiset nykyatribuutit vahvoina mukana”, toimittaja-valokuvaaja Harry Kuurio kirjoitti pienestä Peugeotista lokakuussa.

Renault Clio

Renault Clio on jo legendaksi muotoutunut pikkuauto. Se nousi B-segmentin autoluokan ykköseksi 2013 Euroopassa. Uuden Clion vahvuuksia ovat joustavat moottorit ja laadullisesti huomattavasti parantuneet sisätilat.

”Ajettavuudeltaan uusi Clio on yllättävän hyvä ja parhaimmillaan suorastaan hauska”, totesi tuottaja Tommi Lempinen uudesta Cliosta vasta viime kuussa.

Skoda Kamiq

Kamiq on Skodalle aivan uusi aluevaltaus pienten crossover-mallien joukkoon. Auto on perustaltaan varsin konservatiivinen mutta myös toimiva, ja ainoa uutta tekniikkaa edustava versio siitä on kaasuhybridi.