IS Vuoden Auto Suomessa 2020 -voittajan ratin takana: Tällainen on Skoda Kamiq

Škoda Kamiqin vahvuus on sen tasaisuudessa.

Autoista keskusteltaessa hyvin usein nousee esiin sana pohjalevy. Tällä viitataan siihen auton osaan, jonka varaan akselistot, pyöränripustukset ja varsinainen itsekantava kori tehdään. Oikeampi sana pohjalevylle olisi perusrakenne, sillä kyseessä on tämän päivän huipputeknisessä autonsuunnittelussa paljon muustakin kuin vain auton pohjaan ympätystä levystä.

Škoda on intoutunut luomaan Kamiqista auton, joka onnistuu monessa suhteessa erottautumaan ja olemaan tilavampi kuin esimerkiksi samalle perusrakenteelle tehty ja 13 senttiä lyhyempi Volkswagen T-Cross.

Tämä fakta on Škodalla sisäistetty erinomaisesti. Esimerkiksi sopii hyvin uusi Škoda Kamiq. Auto tehdään samalle MQB A0 -perusrakenteelle kuin esimerkiksi Volkswagenin T-Cross, mutta Kamiqissa perusrakenteen sallima akseliväli on venytetty aivan äärimmilleen – enempää ei olisi mahdollista venyttää edes millimetriä. Škodan ideologiana on jo vuosikausia – ellei kymmeniä – ollut mahdollisimman tehokas tilankäyttö korin sallimissa rajoissa. Tämä on käynyt suomalaisille autonostajille mainiosti.

Kamiqiin on helppo käydä sisälle ja näkyvyys ulos on moitteeton.

Niinpä myös Kamiq on 4,2-metrisenä päältä pieni, mutta sisältä yllättävän suuri. Siksi Škoda haluaa nähdä Kamiqin mieluummin crossoverina kuin pienenä SUV:nä. Sisälle siirryttäessä ajoasennon säätäminen käy vaivattomasti, ja koeajoauton Style-varustelun myötä saa muun muassa miellyttävän monipuolisesti toimivan, muokattavissa olevan virtuaalimittariston. Kamiqiin mahtuu ongelmitta neljä pidempääkin aikuista. Kolmas matkustaja muuttaa takatuhdon kuitenkin nopeasti ahtaan oloiseksi, koska kori ei ole erityisen leveä.

Hyvien matkustamotilojen lisäksi Škoda on tunnettu hulppeista tavaratiloistaan, joilla se on tavallisesti peitonnut saman kokoluokan kilpailijat mennen tullen. Kamiqin tapauksessa tasan 400 litran tavaratila on hyvää perustasoa, mutta kun takaistuimen selkänojat kipataan alas 60:40 -suhteessa, kasvaa kapsäkkiosasto jo 1 395 litraan. Tiloiltaan Kamiq on onnistunut kokonaisuus, eli Škoda on onnistunut tässä suhteessa, jälleen kerran.

Takana on yllättävän hyvin tilaa. Edes yli 190-senttisillä pää ei osu kattoon, ja jalkatilaa riittää.

Kuten olemme jo ensitestin yhteydessä todenneet, Kamiqin moottorit ovat tuttua tavaraa VW-konsernin tuotantoputkesta. Saatavilla on kolme eri TSI-bensiinimoottoria iskutilavuuksiltaan 1,0 ja 1,5 litraa. Niiden maksimitehot vaihtelevat 95 ja 150 hevosvoiman välillä. Erityisen kuuluvia hurraahuutoja suorituskyky ei kirvoita, mutta arjessa pärjää kyllä myös koeajoauton 115 hevosvoiman tehoreservillä. Positiivisena uutisena voi nähdä kaasuhybridiversion tulemisen, jonka rantautuminen maahamme ja hinnoittelu lipsahtanee valitettavasti ensi vuoden puolelle. Tämän Škodan biokaasu- tai maakaasukäyttöisen 1,0 G-TEC:in teho on maltillisempi 90 hevosvoimaa.

Moottoreiden yhteydessä palvelee joko 5- tai 6-vaihteinen manuaali tai 7-vaihteinen DSG-vaihteisto. Miellyttävä tosiseikka on, että vakiovarusteena on elektronisesti ohjattu tasauspyörästön lukko XDS+, joka parantaa etupyörien vetopitoa.

Kamiqin ohjaamossa on hyvät oltavat, vaikka kyseessä on pikkuauto. Ohjauspyörä säätyy reilusti niin etäisyys- kuin korkeussuunnassakin.

Ei ole yllätys, että Kamiq on yleisen eurooppalaisen nykytyylin mukaisesti ajo-ominaisuuksiltaan varsin tasapainoinen uutuus. Ohjaustuntuma on napakan täsmällinen ja neutraali, sen palautus toimii ripeästi ja vastetta löytyy riittävästi arkiajoihin. Auto ei kallistele tiukoissakaan mutkissa juuri lainkaan. Kamiqin alusta on säädetty muutoin onnistuneesti, mutta nykyisin varsin yleistä pintakovuutta on selkeästi havaittavissa etenkin kevyillä kuormilla. Nelivetoa haastavimpia ajo-olosuhteita tasoittamaan Kamiqiin ei ole tarjolla, mikä on joillekin omanlaisensa harmi.

Muokattavat virtuaalimittaristot ovat tänä päivänä yleisiä jopa pikkuautoissa. Varuste tulee Kamiqiin vakiona jo Style-varustetasossa.

Kamiqiin on saatavissa myös Sport-alustansäätöjärjestelmä, jonka myötä alusta on 10 millimetriä madallettu ja iskunvaimennukseen voidaan ajoasetuksen valinnalla valita Normal tai Sport. Tämä varuste puolustaa paikkaansa erityisesti 1,5-litraisen moottorin yhteydessä. Varsinaisia ajomoodeja autossa on neljä.

Tietoviihdejärjestelmät ovat VW-konsernin uutta, kolmatta sukupolvea, ja kooltaan 6,5 sekä 9,2 tuumaa. Kuvassa suurempi versio.

Škoda Kamiq on auto, josta tekisi mieli kysyä: miksi vasta nyt? Tällaiselle tekijälle olisi varmasti ollut kysyntää jo aiemmin. Vaikka mitään maata mullistavaa ei tarjolla ole, Kamiqissa on paljon arkikäytössä arvokkaita ominaisuuksia varsinkin tilojen suhteen. Auton muotoilusta voi jokainen olla omaa mieltään, mutta teknisiltä ominaisuuksiltaan Kamiqin vahvuus on sen ehkä hieman harmaakin tasaisuus.

Onhan monien mielestä harmaa ihan hyvä väri.

KIITÄMME

+ Hyvää tilantarjontaa

+ Tasapainoisia ajo-ominaisuuksia

MOITIMME

- Lievästi pintakovaa jousitusta

- Ajoittain tökkivää DSG-vaihteistoa