Kymppitonnin raja meni rikki: kaasuautoilijat vaativat maakaasun myynnin lopettamista

Suomen edellinen hallitus asetti tavoitteeksi, että Suomessa olisi 5 000 kaasuautoa vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on ylittynyt siis kirkkaasti: pelkästään kuluneen vuoden aikana Suomen teille on tullut 4 400 kaasukäyttöistä autoa lisää. Niistä uusina on rekisteröity noin 2 300, ulkomailta käytettynä on tuotu noin 2 000 kappaletta ja kaasukäyttöisiksi konvertoitu noin 100 autoa. Konvertoitujen autojen määrä on jäänyt huomattavan vähäiseksi konvertointituesta huolimatta.