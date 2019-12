Hyundaista on kasvanut parissa vuosikymmenessä varteenotettava vastus mille tahansa perusautoja valmistavalle, sanotaanko perinteikkäämmälle automerkille. Peruspurkkien valmistamisen lisäksi korealaismerkki on kohottanut imagoaan myös autourheilussa – ja menestynyt tänä vuonna erinomaisesti. WRC-rallissa Hyundai voitti imagollisesti tuiki tärkeän merkkimestaruustaiston ennen Toyotaa selkeällä, 18 pisteen erolla. Myös Nürburgringin 24 tunnin ajossa Hyundain autokunnat ylsivät TCR-luokassa palkintopallille.

Hyundai ei siis ole enää marginaalitekijä, vaikka Suomessa myyntimenestys ei kärkisijoja hätyyttelekään. Menestys autourheilussa luo hyvää ponnahduslautaa Hyundain sporttisemmille malleille, kuten i30 Fastback N:lle. Heti alkuun on todettava, että yksi parhaita auton ominaisuuksia on sen suhteellisen kohtuullinen hinta – 42 000 eurolla saa tiloiltaan vallan pätevän perusperheauton, josta on kiihkeimmän Performance Pack –varustelun myötä irrotettu 275 hevosvoimaa – sekä tietenkin asiaankuuluvan suorituskyvyn ja kaiken kukkuraksi vielä seitsemän vuoden takuun.

Sitten ovat nämä ilmiselvät ulkonäköseikat. i30-malliston fastback-kori on perheen uusin lisäys, ja onnistunut sellainen. Kertauksen vuoksi: fastbackin idea on alaspäin kaartuva kattolinja, joka jatkuu auton takaosaan saakka. Tällaisia muotoja nähdään niin kaksi-, neli- kuin viisiovisissa koreissa. Fastbackin määritelmä kietoutuu osittain yhteen coupén kanssa. Joskus fastbackit ovat samalla myös liftbackeja ja päinvastoin – mutta eivät aina. i30:n tapauksessa fastback on onnistunut ratkaisu, sillä se luo autolle aivan omanlaistaan karismaa, jota perus-hatchbackissa ei ehkä ole. Kun tähän yhtälöön lisätään N-version rivakka kulkupuoli, on kokonaisuus kunnossa. Katseltuaan autoa muutaman päivän alkaa se näyttää entistä paremmalta. Tämä on hyvän muotoilun merkki.