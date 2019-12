Autokauppa jää viime vuodesta – muutamalla merkillä silti syytä juhlaan

Tuoreet ensirekisteröintitilastot kertovat, että henkilöautoja ensirekisteröidään kuluvana vuonna vähemmän kuin viime vuonna.

Marraskuussa ensirekisteröitiin 8 680 henkilöautoa, mikä on lähes sama lukema kuin viime vuoden marraskuussa.

Henkilöautoja on kuluvan vuoden aikana ensirekisteröity 105 983 kappaletta, mikä on 7,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa. Tänä vuonna ensirekisteröintien määrä on jäämässä noin 113 000 henkilöautoon.

Kuluva vuosi on ollut Suomessa monen automerkin myyjälle murheellinen. Ensirekisteröintien perusteella voidaan todeta, että viidentoista myydyimmän automerkin joukossa on vain kaksi, joiden rekisteröinnit eivät ole jääneet viime vuoden tammi-marraskuun tasosta.

Eniten tässä joukossa ovat prosentuaalisesti kovia kokeneet Audi (-30,4 prosenttia), Nissan (-29,5), BWM (-19,9) ja Opel (-19,1 prosenttia). Hondan rekisteröinnit ovat humpsahtaneet -44,4 prosenttia viime vuodesta, ja se on vajonnut jo sijalle 21 rekisteröinneissä.

Syynä tahmealle myynnille voi olla vähentyneen kysynnän lisäksi useita: malliston uudistuminen, edellisen vuoden erityisen vahva tulos, autojen saatavuusongelmat tai vaikkapa ensi vuoden puolelle siirretyt rekisteröinnit.

Mutta joillakin merkeillä on luvassa jouluksi juhlat. Top-10 merkeistä Kia on ainoa, joka on kyennyt kasvattamaan myyntiään kuluvana vuonna. Tammi-marraskuun aikana Suomeen ensirekisteröidyt 6 770 uutta Kiaa takaavat korealaismerkille kuudennen sijan heti Toyotan, Volkswagenin, Skodan, Volvon ja Fordin jälkeen. Kian rekisteröinnit ovat kasvaneet peräti 12,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Myös Citroënilla menee nyt paremmin, kasvua on tullut 14,0 prosenttia. Lexus pistää kaksin verroin paremmaksi 28,0 prosentin kasvuluvullaan. Ns. perusmerkeistä huikeimman nousun on kuitenkin tehnyt Mitsubishi, jonka rekisteröinnit ovat kääntyneet huimaan kiitoon: kasvua on kertynyt 89,5 prosenttia. Huomionarvoista on, että kuudennellatoista sijalla kärkkyvä Mitsubishi on jo Suomen kolmanneksi suosituin japanilaismerkki.