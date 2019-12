Kotimainen ratkaisu suomalaisautojen päästökuriin – Säästöä syntyy, mutta millä hinnalla?

Suomen ajoneuvorekisterissä oli kesäkuun lopussa 6 887 henkilöautoa, jotka pystyvät hyödyntämään maa- tai biokaasua polttoaineenaan. Liikenne- ja viestintäministeriön nykyisenä tavoitteena on kuitenkin nostaa tuo luku kymmenessä vuodessa, siis vuoteen 2030 mennessä, peräti 130 000 henkilöautoon. Se tarkoittaisi keskimäärin reilusti yli 10 000 uuden tai käytetyn kaasukäyttöisen rekisteröintiä maassamme vuosittain.

Yhtenä ratkaisuna on esitetty nykyisten polttomoottoriautojen konvertointia kaksikäyttöiseksi, mikä saattaa olla laajassa mittakaavassa ongelmallista. Usein konvertoinnin hintana on myös auton tavaratilan käytettävyyden merkittävä heikkeneminen, sillä kaasusäiliö sijoitetaan lähes poikkeuksetta juuri tavaratilaan. Konvertointiin saa valtiolta tukea 1 000 euroa vuoteen 2021 asti, mutta toimenpiteen suosio on silti ollut vähäistä.