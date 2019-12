Uusia pakettiautoja rekisteröitiin marraskuussa 1030 kappaletta, joka on 18,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kaikkiaan pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 13595 yksilön verran, joka on 5,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.