Chevrolet Corvette on keskimoottorisena nopeampi kuin koskaan – ohjaamossa otettu hurja loikka eteenpäin









Chevrolet Corvette on Yhdysvalloissa ikonin asemassa ja yksi ensimmäisistä asioista, jota sikäläiset mainitsevat kansallisuuttaan määritellessään. Eikä ihme, sillä vuonna 1953 esitelty Corvette oli pitkään ainoa Yhdysvalloissa tehty urheiluauto – ja on oikeastaan sitä tälläkin hetkellä.Keskimoottorisen Corvetten tuloa on ennustettu pitkään ja ensi kerran sellainen nähtiin koemalleissa jo 1960-luvussa. Tälle vuosikymmenelle siirryttäessä tiedettiin jo ”varmasti”, että seuraavassa Corvettessa moottori on ohjaamon takapuolella. Ihan niin ei kuitenkaan käynyt, vaan seitsemäs sukupolvi edusti vielä perinteistä rakennetta.Nyt uuden, vuonna 2020 myyntiin tulevan kahdeksannen sukupolven myötä kaikki on pantu uusiksi. Moottori on edelleen vapaasti hengittävä 6,2-litrainen V8. Siinä on jo perusversiossa riittävästi tehoa eli 365 kilowattia ja suurin vääntömomentti on muhkeat 630 newtonmetriä. Mikäli valitsee autoonsa Z51 Performance -paketin saa vielä neljä kilowattia ja 7 Nm enemmän. Se on juuri riittävästi pudottamaan 0-60 mailia (96 km/h) kiihdytysaika alle kolmen sekunnin.Suorituskyvyn salaisuutena on suuren tehon lisäksi kohtuullisen alhainen paino, jota on kertynyt vain 1 530 kiloa. Corvettessa on paljon alumiinia, ja esimerkiksi takapuskurin tukirakenne on hiiliuitua. Painoa on pyritty pudottamaan kaikkialta, missä se on ollut mahdollista.Ehkä vielä perusrakennettakin suurempi muutos on tapahtunut ohjaamossa, joka on siirtynyt kerralla perinteisestä jenkkityylistä melkein avaruusaikaan. Kuljettajalla on edessään 12-tuumainen digitaalinen mittaristo, jonka oikealla puolella on viimeistä tekniikkaa sisältävä kosketusnäyttö. Katkaisinviidakko on perattu tyystin ja siitä muistuttaa ainoastaan keskikonsolin oikeaan laitaan kootut katkaisimet.Oman Corvetten saa rakentaa hyvin persoonalliseksi, sillä korin lisäksi väri- ja materiaalivalintoja voi tehdä varsin vapaasti myös ohjaamossa. Muun muassa istuimia on kolme erilaista ja värimaailmoja kuusi, varusteista ja yksityiskohdista puhumattakaan.Hurjin yllätys on kuitenkin uuden Corvetten hinta – ainakin kotimaassaan. Nykyisen etumoottorisen mallin hinnat ovat alkaneet Yhdysvalloissa 55 900 dollarista (hieman yli 50 000 euroa), eikä uusi sukupolvi ole kuin neljätuhatta dollaria kalliimpi. Avokorisen Corvetten hinnat alkavat 67 400 dollarista eli se on 7 500 dollaria arvokkaampi.