Superb iV ensitestissä: Škodan maahantuoja asetti hurjan tavoitteen pian saapuvalle pistokehybridille

Kun 2010-luku alkaa vedellä viimeisiään, voidaan jo alkaa laskea yhden käden sormin niitä autovalmistajia, joilla ei ole vielä esitellä jonkinlaista konkreettista sähköistämissuunnitelmaa.Päästövähennystalkoisiin töpseliversioidensa kanssa on liittymässä nyt Škoda, joka avaa pelin kahden mallin voimin, kookkaan pistokehybridi Suberbin ja pikkuruisen täyssähköauto Citigo-e:n vauhdittamana.Škoda on jätetty VW-konsernin nykyaikaistamiskarkeloissa häntäpäähän, sillä jopa Seat on ehtinyt osin sen edelle esitellessään Citigo-e:tä vastaavan sähköauto Mii Electricin.Škodan uusissa malleissa on iV-tunnus kertomassa, että näitä autoja voi ladata muutenkin kuin vain itselataavasti tien päällä.Töpseliladattava Superb iV saapuu Suomeen nopeasti, käytännössä heti ensi vuoden alussa, ja täyssähköinen Citigo-e iV maaliskuussa. Suberbin osalta hinnatkin ovat jo tiedossa. Ne alkavat hivenen alle 40 000 eurosta jatkuen lähes 49 000 euroon. Se, mikä monia suomalaisia näiden autojen hinnoittelussa varmasti ilahduttaa, on autoverojen suhteellinen vähäisyys: sitä niistä peritään vain noin 1 200 – 1 600 euroa mallista riippuen.Ensitestissä olleen farmari-Superbin töpseliversio eli Combi 1.4 TSI PHEV Style iV DSG:n komealta kalskahtavan mallimerkinnän takaa esittäytyy auto, joka on erittäin läheistä sukua Volkswagen Passat GTE:lle. Voimalinjatekniikka on valtaosin tismalleen samaa puuta kuin emomerkillä. Siinä 1,4-litraista pikkubensiinimoottoria avustaa 85 kilowatin sähkömoottori, joka tuottaa myös tukevan, 330 newtonmetrin väännön. Järjestelmän yhteisteho on 218 hevosvoimaa ja vääntö 400 Nm; niiden turvin Superb Combi iV syöksähtää 0-100 km/h vauhtiin 7,8 sekunnissa ja saavuttaa 224 km/h huippunopeuden. Isolle perheautolle nämä ovat hyviä lukemia. Esimerkiksi saman kokoluokan Toyota Camry häviää täsmälleen samantehoisena kiihtyvyydessä Superb iV:lle selkeästi.Sähköajoa Superb iV:n Suomi-versioille luvataan parhaimmassa tapauksessa 57 kilometriä, ja silloin huippunopeus on 140 km/h. Talvella maksimikantama sähköllä jäänee kuitenkin jonnekin noin 40 kilometrin tietämille. Sekin riittää monille päivittäisiin pikkuajoihin, vaikka lyhyitä pikkumatkoja ketjuttuisikin päivän mittaan yhteen useita. Kun sähkö loppuu, jatkuu matka bensiinimoottorin voimin.Nykyiset uudet pistokehybridit eivät myöskään ala kuluttaa sähkön loputtua ylettömästi polttoainetta, vaan silloin auto toimii tavallisena itselataavana hybridinä. Auton latausajat vaihtelevat aivan tavallisen pistorasian (2,3 kW) viidestä tunnista wallbox-laitteen (3,6 kW) kolmeen ja puoleen tuntiin.Liikkeelle voi lähteä hiljaa hiipien, sillä kuljettaja voi itse valita ajaako autoa hybridinä vai sähkömoodilla. Varsinaisia ajotiloja Superb iV tarjoaa kolme: Sport, E-mode ja Hybrid-mode.Vauhtiin päästyään töpseli-Superb on erinomainen matka-auto aivan niin kuin sen muutkin versiot. Tilaa on vallan runsaasti, eikä auton laadullinen ilme eroa juurikaan Volkswagenin tasosta.Eron muihin Superbeihin tekevät lähinnä vain sähköajon hiljaisuus sekä parempi perusvarustelu, sillä iV:ssä on muun muassa Škodan DCC-järjestelmä eli mukautuva alustan säätö aina vakiovarusteena. Auton ohjaustuntumassa ei ensitestin perusteella ole juurikaan moitteen sijaa.Superb iV on odotettu lisä Škodan mallistoon, jolle maahantuoja on asettamassa kovat odotukset: ensi vuonna uskotaan myytävän noin tuhat autoyksilöä – jopa puolet Superbin vuosimyynnistä.