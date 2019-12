Autot

Škoda Citigo-e iV on konsernikopio – yksi ratkaiseva seikka vielä vailla vastausta









Škoda Citigo-e iV on käytännössä sama auto kuin hieman aiemmin esitelty Seat Mii Electric. Autojen ulkomitat ovat muutoin käytännössä samat, mutta Škodan versio on nelisen senttiä Seatia pidempi. Tämä täyssähköauto on suunniteltu ennen kaikkea kaupungeissa ja taajamissa pyörittelyyn. Suorituskyvyllä Citigo-e iV ei pääse leveilemään, ellei sellaiseksi lasketa pientä kääntöympyrää ja kepeää käsiteltävyyttä.On harmi, ettei tämän auton hinnoittelu ole vielä selvinnyt, sillä nyt ominaisuuksien ja hankintahinnan suhdetta on mahdotonta arvioida. Hinnat selviävät ensi vuoden alussa, mutta joka tapauksessa Seat on jo heittänyt Škodalle kovan hintahaasteen.