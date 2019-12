IS testasi uutta Opel Corsaa Kroatiassa – valmis tuotantomalli ehdittiin hylätä ja piilottaa

Autot

Opel Corsan uunituore kuudes sukupolvi on erikoinen tapaus. Jossain keskieurooppalaisessa varastohallissa piilotellaan nimittäin yhä toistakin kuudennen sukupolven Corsaa – eli sitä, jonka Opel ehti kehittää käytännössä täysin tuotantovalmiiksi ennen kuin päätyi GM:n kriisimyllerryksissä ranskalaiskonserni PSA:n omistukseen.Peugeot’n, Citroënin ja DS:n valmistajana tunnettu PSA teki nimittäin tuoreen ostoksena jälkeen varsin nopeasti päätöksen, jonka myötä Opelin alkuperäinen näkemys uudesta Corsasta päätetttiin haudata, ja tilalle ryhdyttiin kehittämään muun muassa uuden Peugeot 208:n kanssa runsaasti yhteistä tekniikkaa jakavaa ”PSA-Corsaa”.Nyt tämän autohistoriallisestikin varsin mielenkiintoisen täyskäännöksen lopputulos eli ”uusi” uusi Corsa on siis valmis.Mikä parasta, autoa voi ensitestin perusteella pitää tietyistä teknisistä yhtäläisyyksistään huolimatta ihan aitona Opelina.Ulkoa Corsa ei ole aivan sellainen päänkääntäjä kuin Pösön uusin 208, mutta nykymuodin mukaisesti kuitenkin selvästi linjakkaampi (eli mittojen osalta muun muassa matalampi) kuin edeltäjämallinen, luvalla sanoen vielä aika tila-automaisen pullanpyörä Corsa ”viitonen”.Kuljettajalle näkyvien uusien tekniikkaratkaisujen osalta merkillepantavaa on muun muassa kalliimpien varusteversioiden digimittaristo (joka on erilainen ja yksinkertaisempi kuin 208:ssa) sekä aiemmasta selvästi suurentunut ja uusia ominaisuuksia sisältävä tietoviihdenäyttö.Peugeot 208:sta poiketen lämmityksen ja ilmastoinnin säätimiä ei ole kuitenkaan integroitu kosketusruutun, mitä voi Suomen oloissa pitää hyvänä oikeastaan yksiselitteisen hyvänä ratkaisuna.Ajettavuudeltaan uusi Corsa tuntuu (ehkä jopa hiukan yllättäen) suorastaan loistavalta. PSA-yhteys ei selvästikään ole tehnyt tältä osin autolle hallaa; Kroatian vuoristoteiden mutkat jättivät Corsan ratissa melko kivan jälkimaun, josta osa-ansio kuuluu myös aiempaa matalammalle ajoasennolle. Ohjaus on kevyt, mutta myös arkiautoksi riittävän tarkka ja tasapainoinen.GS-mallissa ärsytystä herättivät Sport-napin yhteyteen pakkonaitetut, joskin onneksi kohtuullisen hiljaiseksi viritetyt tekopakoäänet.Automaattilaatikon kahdeksan vaihdetta oli vielä takavuosina herkku, jota Corsan kokoisesta autosta ei voinut kuvitellakaan löytävänsä. Vaan nytpä löytää, mikäli voimalinjavalinta kohdistuu (tulevaa täyssähköversiota lukuun ottamatta) itsestäänvaihtavaan.Myös ajovalot ovat tässä luokassa ainutlaatuisesti tarjolla lisävarusteena myös huipputeknisesti led-matriisimallisina, ja vieläpä varsin maltillisella eli alle tuhannen euron lisähinnalla.Tilaa Corsassa on luokassaan hiukan niukkaa tavaratilaa lukuun ottamatta suorastaan hyvin – varsinkin jos vertaa senttejä auton ulkomittoihin. Etujakkaroita käyttävillä ei ole oikeastaan minkäänlaista valittamista, ja myös takaistuimelle (joka on tasan samaa tavaraa kuin Peugeot 208:ssa) mahtuu ihan siedettävin pää- ja polvitilakompromissein aikuinenkin.Kaikkiaan uutta Opel Corsaa voi tituleerata varsin mainioksi pakkaukseksi, joka näyttää ja tuntuu yhä ilahduttavasti saksalaiselta autolta.Ongelmana taitaa enää olla se, että erittäin kelpoja nykyaikaisen saksalaistyylin edustajia ovat mallin pahimmat kilpailijatkin – ehkä parhaimpana esimerkkinä Vuoden Autoksi Suomessakin taannoin valittu ja varsin kiinnostavasti hinnoiteltu Seat Ibiza.