Ensitesti: 4,6-metrinen Mercedes-Benz GLB on kokoaan suurempi – tilaa peräti seitsemälle

Mercedes-Benz GLB on kokoaan suurempi – tilaa seitsemälle





Muutaman autonvalmistajan välitön tarve täyttää jokainen mahdollinen markkinarako sopivalla mallilla on nyt virallisesti saavuttanut maksiminsa.Mercedes-Benzin uuden 4,6-metrisen katumaasturiuutuus GLB:n lehdistölanseerauksessa sen nimittäin kerrottiin olevan merkin ensimmäinen kompaktiluokan seitsenpaikkainen katumaasturi. Varmasti totta.GLB perustuu samalle peruspohjalevylle kuin tila-automittelöissä hieman varjoon jäänyt B-sarjalainen, mutta akseliväliä on venytetty peräti 10 senttmetriä. Henkiseen edeltäjäänsä GLK:hon verrattuna GLB on noin 12 senttiä pidempi, josta akselivälin kasvattamiseenkin on vielä liiennyt seitsemisen senttiä. Isoveli GLC:hen eroa onkin jo vähemmän, pituudessa nelisen senttiä, akselivälissä noin viisi.Toisin kuin muut edellä mainitut, GLB perustuu Mercedeksen poikittaiskoneiseen etuvetorakenteeseen ja on tarjolla hinnat alkaen -moottorien yhteydessä myös kaksivetoisena versiona. Vaihteistona on aina 8-lovinen kaksoiskytkinautomaatti, myös kiukkuisimmassa AMG:n virittämässä 306-hevosvoimaisessa versiossa.Nyky-Mercedesten tapaan ohjaamossa vallitsee hyvä järjestys. Kojelaudan järjestely ja design on identtinen muun malliston kanssa koostuen siipimäisestä kojelaudasta ja sen päälle nostetusta tablettimaisesta mittaritaulusta.Ajoasento on asiallinen. Säädettävällä reisituella varustetuissa urheiluistuimissa myös istuintyyny on tarpeeksi ulottuva pitkäjalkaiselle. Sinänsä urheiluistuin ei ole muotoilultaan aivan äärimmäisestä päästä, vaan lähinnä hyvin tukeva peruspenkki. Kilpaistuin ei ole sana, joka ensimmäisenä tulee mieleen.Toinen penkkirivi tarjoaa asialliset tilat pituussäädettävällä penkkirivillä, ja lisävarusteena tarjolla oleva kolmas penkkirivi puolestaan riittää alle 168-senttisten kuljettamiseen. Pidempiä matkustajia takapenkillä ei saa lainsäädännön perusteella sitten kuljettajakaan.Kuten muutkin tuoreimman sukupolven etuveto-Mercedekset, on myös GLB kaikin osin miellyttävä ajettava. Ohjauksessa on mukava vaste, eikä tuntumaa ole tehostettu pilalle. Perusmallien alusta on tavanomaiseksi rautajousitetuksi malliksi jopa erittäin hyvä. GLB imuroi hämmästyttävän hienosti isommatkin reiät, eivätkä vauriot asvaltissa välity ratin taakse kuin vaimeina kumahduksina. Mutkateillä GLB on leimallisesti enemmän maltillinen tila-auto kuin väkinäisen urheilullinen.Koeajotilaisuudessa oli mahdollista päästä ajamaan GLB:llä myös haastavissa maasto-olosuhteissa, siis sellaisissa mihin tavallisella vakioautolla vielä voi ajaa, mutta jonne katumaasturikuskit tuskin koskaan autoaan vievät.Mercedes kiipeää hienosti niin jyrkkää hiekkanousua, että siitä olisi jo jopa hankalaa päästä ylös jalkaisin. Myös nykyisten katumaasturien elektroniikka näytti taikansa monessa paikassa, sillä GLB:n pysäyttäminen kesken tällaisen nousun ei aiheuttanut ongelmia uudelleen liikkeelle lähdettäessä.Mercedeksen uutuus oli kaiken kaikkiaan hyvin positiivinen kokemus. Auton kokoluokka ja perusmalleihin nojaava pohjalevy huomioiden se on hyvin miellyttävä ajettava, ja lisäksi seitsenpaikkaisuus on tässä kokoluokassa harvinaista herkkua.Ainoa miettimisen paikka ostajakandidaatille tässä vaiheessa on vaihtoehtoisten voimalinjojen puute. Mercedes kun on luvannut GLB:hen perustuvan täyssähköisen EQB:n vasta mallivuodeksi 2021.