Koeajossa 3,0-litrainen ”Disco” – tämä luksusbritti jaksaa vääntää enemmän kuin laki sallii

Ison, tyylikkään ja varsin maastokelpoisen Land Rover Discoveryn Suomi-hinnastossa on kaksi dieselmoottorista mallia, sillä 2,0-litraista ja 300-hevosvoimaista Ingenium-bensiinimoottoria ei meillä myydä.Myynti painottuu 2,0-litraiseen Ingenium-dieseliin, jonka teho on 240 hevosvoimaa ja huippuvääntö 430 newtonmetriä, vaikka koeajettavana olleen 3.0 Sd6 -huippumallin saisi vain reilun kymppitonnin lisäsatsauksella – tosin silloin puhutaan lähtöhinnoista, jotka ovat 88 365 ja 100 849 euroa.Kolmelitraisessa V6-dieselissä on tehoa 306 hevosvoimaa ja vääntöä muhkeat 700 newtonmetriä. Vääntävä ja kohtuullisen taloudellinen moottori, sujuvakäytöksinen 8-portainen automaattivaihteisto ja mainio Terrain Response 2 -nelivetojärjestelmä muodostavat hienon voimalinjan.Noilla avuilla iso alumiinikorinen maasturi siirtelee tarvittaessa jopa 3,5-tonnista kärryä. Rahkeet riittäisivät tehtaan mukaan parisataa kilogrammaa suurempaankin vetomassaan, mutta 3 500 kilogrammaa on suurin sallittu kärrypaino tieliikenteessä.Suomi-malleissa on HSE-varustelu, minkä myötä Sd6-mallissa on kattavan vakiovarustelun lisäksi sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto ja tasonsäädöllä varustettu erillisilmajousitus.Helsinki Horse Show’n aikaan tehtaan esittelyauto käväisi Suomessa. Esittelyautossa oli paras HSE Luxury -varustelu, joten autossa oli ”herkkuja” noin 20 000 euron arvosta. Esimerkiksi sisätiloissa sai nauttia Land Roverin laadukkaimmasta Windsor-nahkaverhoilusta.Noin viisimetrisen Discoveryn katon takaosa on etuosaa korkeammalla, joten kolmannelle penkkiriville on saatu enemmän pääntilaa. 7-paikkaisuus on kuitenkin yli 2 500 euron hintainen lisävaruste. Monesta muusta 7-paikkaisesta autosta poiketen ”Disco” on oikeasti seitsemän aikuisen auto.Sähköinen kippausmekanismi (lisävaruste sekin) siirtää jopa etummaista penkkiä pois kippaavan keskipenkin tieltä ja helpottaa takimmaisten penkkien käyttöä, mutta siitä huolimatta kolmannelle penkkiriville pitää kampeutua samaan tapaan kuin muissakin vastaavissa autoissa.Tavaratilan lattiasta sähkötoimisesti (lisävaruste) ylös nousevat takapenkit riittävät aikuisten tarpeisiin, ja takaosastossa on jalkatilaa yhtä hyvin kuin keskipenkeillä. Myös pääntila on riitävä ja pääntuet käyttökelpoiset. Penkkiin liittyvä ainoa miinus on reisituen puute.Sama ongelma on muotoilemattomalla keskipenkillä, jolla istutaan polvet hiukan pystyssä. Sähköisesti säädettävä selkänojan kallistussäätö helpottaa tilannetta. Keskipenkissä on myös pituussäätö. Jämäkät, sähkösäätöiset etuistuimet antavat kohtuullisen hyvän sivuttaistuen.Pekka Virtanen