IS tutustui Škodan uusiin sähkömalleihin – iV-tunnuksesta huolimatta Superbin tekniikka ennestään tuttua

Autot

IS tutustui Škodan uusiin sähkömalleihin – iV-tunnuksesta huolimatta Superbin tekniikka entuudestaan tuttua

Ilta-Sanomat tutustui tällä viikolla Škodan ensimmäisiin sähköistyviin malleihin, jotka kantavat iV-mallinimeä.Toinen autoista on Superb iV. Ensitestissä olleen farmari-Superbin töpseliversio eli Combi 1.4 TSI PHEV iV DSG:n takaa paljastuu Superb, joka on erittäin läheistä sukua Volkswagen Passat GTE:lle.Autojen voimalinjatekniikka on valtaosin tismalleen samaa puuta kuin emomerkillä. Siinä 1,4-litraista pikkubensiinimoottoria avustaa 85 kilowatin sähkömoottori, joka tuottaa myös tukevan, 330 newtonmetrin väännön.Järjestelmän yhteisteho on 218 hevosvoimaa ja vääntö 400 Nm; niiden turvin Superb iV syöksähtää 0-100 km/h vauhtiin 7,8 sekunnissa.Ajo-ominaisuuksiltaan Superb iV ei juurikaan eroa bensiini- tai dieselvoimanlähteisistä mallisisaristaan. iV-mallin hyvä vääntö tulee kuitenkin selkeästi esiin ajettaessa, ja ajaminen on reippaan vaivatonta.Lisää Škodan uusista iV-malleista Superbista ja Citigo-e:stä voit lukea Ilta-Sanomien huomisesta paperiversiosta.