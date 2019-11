Autot

Autonvalmistajat tiukan paikan edessä: Päästöjen vähennystavoitteet vuoteen 2030 ovat rajuja

Tiukat grammarajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU:n autovalmistajille asettamat hiilidioksidipäästöjen vähennystä koskevat sitovat tavoitteet ovat tärkeässä roolissa pian alkavalla 2020-luvulla. Luvassa on kaksi tärkeää rajapyykkiä vuosina 2025 ja 2030, ja lisäksi suunnitelmissa saattaa olla uusi Euro 7 -päästönormi, joka voidaan toisaalta esitellä myös toisella nimellä.Taustalla vaikuttaa ennen kaikkea myös Euroopan komissio, jolla on selkeä tavoitetila päästösäädösten kiristämiseksi. Suomessa liikenteen päästöjen vähennystavoite on peräti 50 prosenttia vuonna 2030 vuoteen 2005 nähden.Vuoteen 2025 mennessä autovalmistajien on vähennettävä markkinoille saattamiensa keskipäästöjä 15 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, mikä tarkoittaa grammarajana 81 grammaa kilometrille. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan vuoteen 2030 mennessä vähennystavoite on vielä 37,5 prosenttia vuoteen 2021 nähden. Tämä tarkoittaa grammarajana jo 59 CO2-grammaa kilometriä kohti.Autonvalmistajia uhkaavat todella merkittävät sanktiot, jos ne eivät saavuta asetettuja tavoitteita. Pelkästään fossiilisia polttoaineita käyttämällä autovalmistajat eivät näihin tavoitteisiin yllä, vaan avuksi tulevat ennen kaikkea ladattavat hybridit sekä autoalan ennusteen mukaan vuoden 2025 jälkeen myös yhä enenevässä määrin täyssähköautot.Ladattavien hybridien keskihintojen on ennakoitu laskevan dieselautojen hintoja alemmas vuonna 2024 ja samoin täyssähköautojen alentavan bensiiniautojen hintoja 2030 sekä dieselautojen hintoja vuonna 2027.