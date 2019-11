BMW:ltä taas uusi etuvetomalli – pari vuotta sitten merkkiuskollisilla keitti yli

Autot

BMW:ltä pienen sarjan Gran Coupé – tyyliä kohtuullisessa koossa





Nyt eletään tosiasioiden kanssa, jolloin pienimmät mallisarjat ovat vaihtaneet vetävien pyörien sijoituksen takaa eteen – ja lisää tulee. Uusi 2-sarjan Gran Coupé on tehty samalle perusrakenteelle kuin tänä vuonna esitelty 1-sarja. Suurimmat erot ovat auton linjoissa, sillä muotoilijat ovat todella onnistuneet työssään.BMW.n 2-sarjan Gran Coupéssa on samaa tyyliä kuin suuremmissa samaa mallimerkintää käyttävissä autoissa. Tavoitteena eivät olleet niinkään valtavat tilat, vaan miellyttävä ulkonäkö. Toki tavalliseen 2-sarjan Coupéen verrattuna takaistuimella on enemmän jalkatilaa ja myös tavaratila on suurempi.Varustepuolella on paljon mielenkiintoista. Esimerkiksi ledivalot ovat vakiona perusmallista alkaen. Lisävarusteluettelosta löytyy esimerkiksi mahdollisuus käyttää älypuhelinta auton avaimena. Järjestelmä toimii, vaikka puhelimen akku olisi tyhjä. Auto myös käynnistyy, kun puhelimen asettaa sille tarkoitettuun lokeroon. Tosin toistaiseksi järjestelmä toimii vain tietyillä Samsungin puhelimilla.Myynti alkaa kolmella mallilla, jotka ovat 218i Gran Coupé (103 kW), 220d Gran Coupé (140 kW) ja M235i xDrive Gran Coupé (225 kW). Viime mainitussa on mallimerkinnän mukaisesti neliveto, ja siinä on mekaaninen torsen-tasauspyörästö, joka jakaa voimaa tilanteen mukaan etupyörien kesken.Maaliskuussa Suomeen saapuva 2-sarjan Gran Coupé on jo ennakkomyynnissä. Halvin on käsivalintaisella vaihteistolla varustettu 218i, joka maksaa 32 154 euroa. Automaatti nostaa hintaa 2 629 euroa. Dieselmoottorinen 220d on aina automaattivaihteinen ja siitä pyydetään vakiovarustein 39 827 euroa. Huippumalli rikkoo sitten jo 60 000 euron rajan.