Vaikka sähkö- ja kaasuautojen suosio kasvaa, puolet ostajista päätyisi perinteiseen ratkaisuun

Vaikka sähköautojen suosio kasvaa, bensiinimoottorilla varustettu ajoneuvo on suomalaisten selvä ykkösvaihtoehto. Samaan aikaan moni kertoo kuitenkin olevansa valmis harkitsemaan pistokkeella ladattavaa hybridisähköautoa.