Autot

Auton jakohihna katkesi – 2 000 euron riidasta 133 000 euron oikeuden­käyntikulut, omistajalle hurja lasku

Näin kiista eteni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiantuntijan lausunto

Asianajajille riita tarjosi töitä.

Muhkeat oikeudenkäyntikulut