Näin helposti saat selville autosi todellisen nopeuden

Nopeusmittari on liikenteen sujuvuuden kannalta auton tärkein mittari. Valtaosassa nykyautosta nopeusmittarin luettavuutta pystyy helposti parantamaan, eikä mittarin ”eräänlainen kalibroiminenkaan” ole vaikeaa.Tarkastellaan kuitenkin ensiksi, millaisia nopeusmittareita autoissa nykyään on.Perinteiset analogiset viisarimittarit ovat nykyään varsin luettavia, ja koko ajan yleistyvien digitaalisten mittaristojen kohdalla näyttöjen luettavuus on vielä paremmalla tolalla.Olkoon viisarinäyttöinen nopeusmittari kuinka selvälukuinen tahansa, niin se häviää sekä lukemisnopeudessa että varsinkin lukemistarkkuudessa mittariston keskellä olevalle numeronäyttöiselle mittarille.Suurimmassa osassa hiukankin nuoremmissa autoissa on analogisten päämittareiden eli nopeus- ja käyntinopeusmittarin välissä informaationäyttö, jonka sisältöä pystyy muokkaamaan. Näytöltä voi seurata muun muassa polttoaineenkulutusta, moottorin jäähdytysnesteen lämpötilaa ja tankissa olevalla polttoaineella ajettavissa olevaa matkaa, mutta fiksuinta on valita näyttöön hetkellinen nopeus. Sama kannattaa tietysti tehdä myös silloin, kun autossa on digitaalinen mittaristo.Jos nykyautojen numeronopeusnäytöistä ei ole omakohtaista havaintoa, niin tiedoksi: ne ovat jotakin aivan muuta kuin takavuosien numeronäytöt, jotka rullasivat joissakin ranskalaisissa autoissa.Nopeusmittari näyttää yleensä aina hiukan liian vähäistä nopeutta, eikä sitä pysty tietenkään kalibroimaan sanan varsinaisessa merkityksessä. Kuitenkin kun kuljettaja tietää, minkä verran auton mittari liioittelee, hän pystyy ajamaan tarkemmin rajoituksen sallimaa nopeutta. Kyse ei tietenkään ole suurista nopeuseroista, mutta sillä on omalta osaltaan pieni liikenteen sujuvuutta parantava ja turhia ohituksia vähentävä vaikutus.Mitenkä oman auton nopeusmittarin virheen pystyy sitten toteamaan? Teiden varsilla olevat nopeusnäytöt ovat lähes tyystin hävinneet – tai ne eivät ole toimintakunnossa – mutta niiden tilalle on tullut huomattavasti helpompia ja parempia ratkaisuja. Sellaisia saa asennettua jokaiseen älylaitteeseen, sillä tarjolla on erilaisia nopeusmittarisovelluksia, muun muassa Speedometer.Kun nopeudennäyttösovelluksen kytkee ja ajaa haluttua nopeutta lyhyttä pidemmän matkan, niin gps-seurantaan perustuva sovellus antaa varsin oikean kuvan todellisesta ajonopeudesta. Nopeutta nostamalla kannattaa hakea todellinen nopeus ainakin nopeuksille 80 ja 100 km/h. Jatkuva ajaminen sovelluksen varassa kuluttaa älylaitteen akkua, joten mittarivirheet kannattaa painaa mieleen ja ajaa sen mukaan – siis esimerkiksi mittarinopeutta 85 km/h, kun nopeusrajoitus on 80 km/h.