Kommentti: Puhe keskimääräisistä ajomatkoista on potaskaa

Avataan keskustelu jälleen kerran tällä samalla tutulla jargonilla niin, ettei kukaan pääse väittämään, että olen se joka haluaa tappaa jääkarhut sukupuuttoon eikä välitä siitä, mitä lapsillemme tapahtuu tulevaisuudessa: olen hyvin huolissani luonnon selviämisestä ilmastonmuutoksen edessä, ja aivan aivan sydän syrjälläni lastemme tulevaisuudessa kohtaamista haasteista. Vanhempamme ovat tuhonneet planeettaa omalla välipitämättömyydellään.Liikenteen päästöjä ja ilmastovaikutusta pitäisi pyrkiä vähentämään kaikin mahdollisin keinoin.Monesta tuutista on nyt pitkään valunut korviimme laskelmia siitä, miten suomalaiset keskimäärin autoaan käyttävät. Näiden puheenvuorojen pitäjät ovat taitavia käyttämään tilastoja hyväkseen, sillä aivan hiljattain on jälleen mediaan päästetty dataa siitä keskimääräisistä ajokilometrimääristä. Näiden tilastojen mukaan 28 prosenttia kaikista autolla ajetuista matkoista olisi alle kolmen kilometrin mittaisia, ja yli 40 prosenttia olisi alle viiden kilometrin mittaisia.Joku matematiikkaa paremmin osaava puhuisi tässä kohdin nyt moodin ja keskiarvon erosta väittäen alle kolmen kilometrin matkojen olevan itse asiassa moodi eikä keskiarvo, mutta kun kaikki uutisointi keskittyy koko ajan keskiarvoihin ja keskimääriin. Yksinkertaista tilaston yhtä Excel-riviä käyttämällä saadaan äkkiä välitettyä lukijalle sellainen valheellinen kuva, että suomalaiset ostaisivat Euroopaan kalleimpiin kuuluvia autoja vain ajakseen kolme kilometriä. Ei kerrallaan, vaan päivässä. Se nyt olisi oikeasti turhanaikaista.Jos väite 28 prosentista olisi totta, meillä olisi paljon liikenteessä autoja, joilla ajettaisiin noin 1 000 kilometriä vuodessa. Eli noin 10 000 kilometriä 10 vuodessa ja noin 17 000 kilometriä siihen mennessä, kun keskimääräinen romutusikä suomalaisella autolla alkaa olla lähellä. Tämähän ei pidä paikkaansa.Tilastoista lienee kaivettu jonkin haastattelututkimuksen yksi kysymys, johon näitä lausuntoja antaessa nojataan. Kysymys lienee kuulunut, että ”kuinka paljon on keskimäärin ajamasi matka autolla”, mutta tämän jälkeen on unohdettu matkojen ketjuttaminen, joka on suurehkossa Suomessa useimmiten välttämätöntä.Tavallisen suomalaisen autoilijan keskimääräinen ajopäivä koostunee jotenkin näin: aamulla kaksi kilometriä, jolloin kyyditetään lapsi päiväkotiin, sitten viisi kilometriä töihin toiseen suuntaan, iltapäivällä kaksi kilometriä ruokakauppaan kovalla kiireellä, minkä jälkeen hieman alle viisi kilometriä takaisin hakemaan lasta päiväkodista, josta se kaksi kilometriä takaisin kotiin. Tämäkin oli oikeasti melko optimistinen arvio.Tähän muotiin ei nykyisessä maailmassa ole kovin helppo tai edes mahdollista sovittaa julkisen liikenteen kulkua, varsinkaan jos asuu jossain muualla kuin etuoikeutetut, mahdollisesti lapsettomat, Helsingin keskustan modernin urbaanit kaupunkilaiset.Kaupunkien ydinkeskustan ulkopuolella tuollainen ralli aamulla ja illalla käyttäen bussia tarkoittaa sitä, että työpäivä venyy pelkästä odottelusta helposti pari tuntia. Eikä kukaan sellaista aikaa halua vapaaehtoisesti viettää siinä loskaisessa välitilassa, joka töihin lähdön ja töistä kotiin palaamisen välillä vallitsee.Auto on edelleen valtaosassa Suomea täysin välttämätön suurimmalle osalle.