Saatat tehdä yleisen ajovirheen, joka estää heijastimia näkymästä – asiantuntijalta napakka vinkki pimeydessä ajaville

Saatat tehdä yleisen ajovirheen, joka estää heijastimia näkymästä – asiantuntijalta napakka vinkki pimeydessä





Päiväajovaloilla ei näe jalankulkijoiden heijastimia





Pitkät päälle eli näin käytät kaukovaloja oikein

https://twitter.com/JussiPohjonen/status/1198184527891456000