Autot

Tällainen on ison rahan matkakoti: Luksusvaunu lisävarusteilla maksaa Suomessa yli 100 000 euroa













Tämän vuoden Caravan-messuilla Lahdessa Eribaa maahantuova Best-Caravan esitteli meillä ennennäkemättömän, kaksiakselisen Eriba Touring 820 -mallin. Se on lähes 8,5-metrinen ja hieman yli kaksi tonnia painava premium-luokan vaunu. Eriban mukaan se on harvinaisuus koko Euroopan vaunutarjonnassa.Touring 820:n ulkopinnassa on sileää peltiä ja hopeisia paneeleita. Lippulaivassa on puuvapaa, luja ja kevyt GRP-lattia. Suuret etu- ja takaikkunat antavat teliakseliselle vaunulle poikkeuksellisen ulkonäön. Uudet takavalot on sijoitettu ikkunalinjan alapuoliseen paneeliin.Vaunun etuosassa on isojen ikkunapintojen ympäröimänä vastakkain istuttavat sohvat, joissa on istuinmukavuutta parantavat korkeahkot selkänojat. Luksusvaunussa on vakiona nahkaverhoilu. Käytännössä vaunun koko takaosa on vuodetta. Tummat, mattapintaiset kalusteet ja vaaleat pinnat muodostavat tyylikkään kokonaisuuden, ja kalusteiden muotoilussa on vaikutteita venemaailmasta.Eriba Touring 820:t valmistetaan Etelä-Saksassa Bad Waldseen kaupungissa käsityönä. Työviikon aikana valmistuu vain kaksi vaunua, joten huippumallin vuosituotanto on alle sata kappaletta. Suomessa näitä erikoisvaunuja on tällä hetkellä yksi kappale.Touring 820:n lähtöhinta on 82 480 euroa, mutta Best-Caravanin Kaarinan-liikkeessä esillä olevassa vaunussa on lisävarusteita yli 20 000 euron arvosta, ja sen hinta onkin komeat 104 835 euroa. Vaunu olisi kannattanut ostaa Lahdessa, sillä silloin sen hinta oli ”vain” 101 415 euroa. Kalleimmat lisävarusteet ovat kauko-ohjattava Mover-vaununsiirtäjä (4 680 euroa) ja multimediapaketti (4 865 euroa).