Tämä kuorma-auto rohmuaa palkintoja – vääntölukema enimmillään 3 000 Nm

25.11. 14:02

Palkinto Kestomenestyjä Mercedes-Benz Actros on nyt myös Truck of the Year 2020. Vuoden kuorma-autotittelin Actros voitti jo viidennen kerran.

Valinnan tekivät kahtakymmentäneljää Euroopan maata edustavat, raskaaseen ammattiliikenteeseen erikoistuneet toimittajat. Valinta julkistettiin Ranskan Lyonissa järjestettyjen Solutrans-ammattiliikennemessujen yhteydessä.



Truck of the Year -tuomaristo painotti valintaperusteissaan innovatiivista teknologiaa. Tarkkailukohteina olivat taloudellisuus, päästöjen vähentäminen, turvallisuus, ajettavuus ja mukavuus.



Enimmillään tehopakkaus on varustettu 460 kW:n (625 hv) teholla ja 3 000 newtonmetrin enimmäisvääntömomentilla.