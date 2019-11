Autot

Tiedätkö ihan varmasti, että autosi perävalot ovat päällä? Näin varmistat, että näyt liikenteessä





Päiväajovaloiksi kutsutut huomiovalot ovat tätä päivää. Kaikissa uutena myytävissä autoissa on oltava vähintäänkin halogeenipolttimoin toteutetut huomiovalot. Vallitseva trendi on kuitenkin se, että huomiovalot muodostuvat ledeistä.Led-tekniikka mahdollistaa automallien etuilmeen yksilöimisen. Ledeillä toteutetut huomiovalot voittavat halogeenihuomiovalot yleensä näyttävyydessä, energiatehokkuudessa ja valotehossa. Jälkimmäisen ominaisuuden varjopuoli on se, että huomiovalot valaisevat niin tehokkaasti, että kuljettaja ei välttämättä huomaa ajavansa ”väärillä” valoilla.Toinen merkittävä syy siihen, miksi jotkut ajavat jopa ihan pimeässä pelkillä huomiovaloilla, on se, että valtaosassa autoista mittarivalot palavat huomiovaloasennossa. Jos näin ei olisi, niin ymmärtämättömämpikin kuljettaja huomaisi pimeän tultua, että valoasiat eivät ole mallillaan ja etsisi siihen ratkaisun.Huomiovaloista annettu alkuperäinen EU-direktiivi suhtautui kielteisesti polttoaineenkulutusta näennäisesti – siis olemattomasti – lisääviin takavaloihin.Nykyisin takavalot eli parkit saavat palaa huomiovalojen kanssa, mutta harva autotehdas kytkee autojensa takavalot palamaan huomiovalojen kanssa, vaikka Suomen kaltaisessa maassa takavalottomuus heikentää liikenneturvallisuutta.Läheskään kaikki autoilijat eivät välttämättä edes tiedä, että auton nokalla palavat ajovalojen sijasta huomiovalot – ajovalojen automaattiseen kytkeytymiseen kun on ehditty tottua jo 1990-luvulta alkaen. Vaikka huomiovalojen olemassaolo tiedettäisiinkin, niin se, että oman auton perä on huomiovaloilla ajettaessa pimeä, voi olla monelle yllätys.Led-tekniikan yleistyminen myös takavaloissa on sekä hyvä että huono asia. Huonoa on se, että ledit tuottavat niin vähän lämpöä, että lumi saattaa muurata valot umpeen. Hyvää on se, että autotehtaat ovat ottamassa myös takavalot keinoksi yksilöidä autojensa ulkonäköä – ja silloinhan niiden pitää palaa.Ajovaloautomatiikka tarkoittaa sitä, että ajovalot syttyivät automaattisesti auton käynnistyksen yhteydessä. Tämä ominaisuus on yhä edelleen lähes kaikissa autoissa, eli valokytkimen voi pitää koko ajan ajovaloasennolla – huomiovalot eivät silloin pala, mutta takavalot palavat. Ominaisuutta kannattaa hyödyntää pimeään vuodenaikaan, jos autossa ei ole huomiovalojen automaattista ohjausta tai olosuhteet ovat sellaiset, että automatiikka ei toimi fiksusti.Huomiovalot kytkeytyvät aina virran kytkemisen jälkeen päälle, kun valokytkin on auto- tai 0-asennossa. Automaattinen ajovalojen ohjaus (tai paremminkin huomiovalojen automaattinen ohjaus) tarkoittaa sitä, että huomiovaloilta siirrytään automaattisesti lähivaloille hämärän tullessa. Huomiovalojen ohjaus tapahtuu hämärätunnistimen ohjaamana. Paremmin varustelluissa autoissa ohjaukseen osallistuu myös sadetunnistin.Hämärätunnistimissa on eroja, mutta huonokin tunnistin on parempi kuin pelkästään kuljettajan huomiokykyyn perustuva ohjaus. Tuulilasissa oleva tunnistin ei kuitenkaan kytke ajovaloja, jos lumi pöllyää auton takana. Myös sumu voi sotkea hämärätunnistimen ”aivot”, sillä valoa voi olla riittävästi.Suurimmalle osalle autoilijoista lienee yllätys, että hämärätunnistimen herkkyyttä voidaan säätää. Jos tällainen säätömahdollisuus löytyy omasta autosta ajoneuvoasetusten valikosta, tunnistin kannattaa ilman muuta kytkeä herkimpään tilaan.