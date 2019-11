Ensitestissä Suomen halvin täyssähköauto Seat Mii Electric: Plussapuolelle kertyi monta seikkaa

Autot

Ensitestissä Suomen halvin täys­ssähköauto Seat Mii Electric: Plussa­puolelle kertyi monta seikkaa









Bensiiniä ja dieseliä aikuisikänsä tankanneet osaavat listata useita syitä, miksi sähköauto ei todellakaan tule kysymykseen: huoli akun kestosta, latauspaikkojen vähäisyys, lyhyt toimintamatka, kallis hankintahinta…Jos siirtyminen polttomoottoriautosta sähkökäyttöiseen pelottaa, Seat Mii Electric ei ainakaan olemuksellaan aiheuta ylitsepääsemätöntä kynnystä. Mii Electric ei todellakaan tee numeroa itsestään. Vihjauksen sähkömoottorista voi nähdä oikeastaan vain takaoven signeerauksesta ja etuoviin asennetuista merkinnöistä. Latausaukon kansikin sijaitsee perinteiseen tyyliin takapyörän yläpuolella.Sisältä Mii Electric edustaa juuri sellaista maailmaa, mihin alle 20 000 euron hintaluokassa on totuttu: riisuttua toteutusta kovalla muovilla ja vähäisillä säilytystiloilla. Kojelaudan vaalean, vaakalinjaisen muovipaneelin pintaa on tosin väritetty etäisesti kytkentäkaaviota muistuttavalla kuviolla.Hiukan yllättävää on se, että sähkö-Mii käynnistetään muinaiseen tyyliin kiertämällä avainta virtalukossa. Mittaristo on linjassa muun ilmeen kanssa; ei sieltä eikä myöskään radion näytöltä taiota esiin edistyksellisiä graafisia esityksiä.Seatille Mii Electric on alkusoittoa sähkömallien lanseerauksessa. Vuoteen 2021 valmistajalta on tulossa kuusi täyssähkö- ja pistokehybridimallia. Tätä kautta hälvennetään valmistajille asetettuja uhkasakkojen pelkoja, sillä malliston keskimääräinen CO2-minimitavoite on ensi vuoden loppuun mennessä 95 g/km, ja vuonna 2025 Seat lupaa päästölukeman olevan 80 g/km.Jos autoteollisuus on pakon edessä, niin kuluttajille sähköistyminen ja paikalliset nollapäästöt lupaavat pieniä käyttökustannuksia. Seat kertoi Mii Electricin lanseerauksessa laskelmista, joiden mukaan Euroopassa keskimäärin sadan ajokilometrin kulut ovat 2,80 euroa, kun Espanjan oloissa sähköautolla voi saman matkan huristaa yhden euron kustannuksella.Edessä istutaan mukavasti ja jopa yllättävän väljästi, mutta keskimittaisen suomalaismiehen pitää tinkiä mukavuudestaan, jos taakse halutaan mahduttaa aikuinen matkustaja. Takaistuimella matkustetaan viisi senttimetriä korkeammalla kuin polttomoottori-Miissä. Pääntilaa on riittävästi, mutta polvitilaa on kelvollisesti vain varhaisteineille. Tavaratila on 251-litrainen ja välipohjan poistamalla muodoltaan syvä.Ketterä ja näppärä ovat hyviä sanoja kuvaamaan auton ominaisuuksia kaupunkiliikenteessä. Pienet ulkomitat, täysi vääntö ensi metreistä ja kiihtyvyys 50 km/h -vauhtiin 3,9 sekunnissa antavat mahdollisuuden ottaa pieniä vapauksia vilkkaan kaupunkiliikenteen virrassa.Moottoritiellä auto selviytyy ennakoimattoman hyvin 120-130 km/h tuntinopeuksista. Sitten nopeuden rajoitin astuukin peliin, mikä on ihan fiksu ratkaisu, koska sähkövarat alkavat nopeassa ajossa vähentyä nopeasti.Sähköisyys tekee Miistä noin 300 kiloa tuotannosta poistunutta polttomoottorikäyttöistä painavamman. Koska akku sijaitsee takapenkin alla, auton painopiste on matalalla. Silti nopeimmissa kurveissa käy hyvin selväksi, että tätä autoa ei ole tehty mutkaohjukseksi. Kallistelua ei varsinaisessa käyttötarkoituksessa eli kaupunkiajossa havaitse, mutta korkeimpien hidastetöyssyjen ylityksissä vauhtia kannattaa pudottaa suosiolla, sillä jousitus ei niele isoja heittoja pohjaamatta.Valmistajan mainostama 260 kilometrin toimintamatka vaihtelevassa ajossa tuntuu ensitutustumisen perusteella hyvin realistiselta – ainakin Espanjan sääoloissa.Mii Electriciin tarjotaan kaksi eri varustetasoa. Ensitestissä auto oli varusteltu kattavamman eli Plus-tason mukaisesti. Vakiovarusteiden (mm. navigointi DriveMii-sovelluksen kautta, Seat Connect -etäkäyttöpalvelut, automaattinen ilmastointi, liikennemerkkien tunnistus ja kaistanpitoavustin) lisäksi Plus-varustelun valitsevat saavat mm. kaksi tuumaa isommat kevytmetallivanteet (16”), sumuvalot, takalasin ja sivuikkunat tummennettuina sekä nahkaverhoillun ohjauspyörän.Akun kestosta huolestuneille Seatilla on hyviä uutisia, sillä takuu kattaa joko kahdeksan käyttövuotta tai 160 000 kilometriä ajoa. Jos akun latauskapasiteetti laskee takuuaikana alle 70 prosentin, valmistaja asentaa korvauksetta uuden akun.