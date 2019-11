Autot

500 000 euroa maksavasta avaimestaan kuuluisa suomalais­yritys sai ex-formula­kuskin joukkoihinsa

Samalla entinen Formula 1 -kuski ryhtyy yrityksen maailmanlaajuiseksi brändilähettilääksi.Awain tunnetaan muun muassa Phantom-nimisestä ”lippulaivamallistaan”, jossa on 34,5 karaatin arvosta timantteja ja 175 grammaa valkokultaa. Hintaa avaimelle kertyy 500 000 euroa.Awain Oy tuorein rahoituskierros nosti yhtiölle kerätyn pääoman yhteensä 300 000 euroon. Yhteistyön myötä julkaistaan myös Collaboration with Mika Salo Grand Prix -mallisto, joka on valmistajan mukaan tuotettu ”moottoriurheiluhenkeä huokuvista materiaaleista.” Titaania ja hiilikuitua sisältävä mallisto koostuu kolmesta avaimesta (á 9 900 euroa), joiden nimet ovat Mika Salon lempiratojen mukaisesti Monaco, Spa ja Suzuka.– Olen autofriikki myös radan ulkopuolella, ja olen onnekseni saanut ajaa elämässäni monia hienoja autoja. Olen usein ihmetellyt miksi luksusautojen avaimet näyttävät halvoilta, ja ovat tehty yleensä muovista – laatu, joka autoissa on, ei ole ulottunut millään tavalla avaimiin asti. Kun minulle esiteltiin Awaimen mallisto, tajusin, että juuri tältä todellisen luksusauton avaimen olisi aina pitänyt näyttää ja tuntua. Kuhunkin räätälöityyn avaimeen käytetty käsityötaito ja silmiä hivelevät yksityiskohdat ovat todella uskomattomia. Ja tietysti on suuri kunnia, että uusin Grand Prix mallisto muistuttaa oman kilpaurani kohokohdista, Salo sanoo Awaimen tiedotteen mukaan.Awain Oy on 2018 perustettu yksityisomisteinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sivukonttori Dubaissa.