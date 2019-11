Autot

Hybrideistään tunnetulta merkiltä ensimmäinen täyssähköauto





Uutuus esitellään Kiinassa Guangzhoun autonäyttelyssä, joka avautui eilen.Lexusta on pidetty premium-luokan sähköistettyjen ajoneuvojen edelläkävijänä aina sitä lähtien, kun se esitteli ensimmäisen hybridimallinsa, RX 400h:n vuonna 2005.Lexus UX 300e:n sähkömoottori on sijoitettu auton etuosaan. Se tuottaa ennakkotiedon mukaan maksimitehoa 150 kilowattia ja 300 newtonmetriä vääntöä. Korkeajänniteakun kapasiteetti on 54,3 kWh. Latausteho on normaalimoodissa 6,6 kW (vaihtovirtalataus) ja pikalatauksessa 50 kW (tasavirralla). Lexus UX 300e:n toimintamatkaksi yhdellä latauksella valmistaja lupaa 300 kilometriä (WLTP).Auton ennakkomyynti alkaa Suomessa syksyllä 2020. Ensimmäiset asiakastoimitukset osuvat kevättalveen 2021.