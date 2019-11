Autot

Toyota taipui nykytrendin edessä: Vihdoin uusi pistokehybridi!

Toyota kuuluu niihin automerkkeihin, jotka ovat pitkään viivytelleet nykyisin varsin suosittujen pistokehybridiversioiden valmistamista. Jopa Suomessa pistokehybridiautot ovat prosentuaalisesti eniten markkinaosuuttaan kasvattava autoryhmä. Toyota on tähän mennessä sen sijaan panostanut ennen kaikkea perinteisiin hybrideihin; pistokehybridiversio on ollut saatavilla vain Prius-mallista.Samaan aikaan esimerkiksi Audi, Bentley, BMW, Citroën, DS, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Škoda, Volkswagen ja Volvo ovat jo siirtyneet tai siirtyvät aivan lähitulevaisuudessa enenevässä määrin töpselistä ladattavien autojen maailman – joko pistokeladattavina tai täyssähköversioina.Nyt asiaan on kuitenkin tulossa muutos, sillä Toyota esittelee Los Angelesin autonäyttelyssä uuden, RAV4-malliston historiassa katumaasturimallin viidennen sukupolven mallistoon lataushybridimallin. RAV4 Plug-in -malli saattaa yhteen Toyotan yli 20 vuoden hybridiosaamisen tarjotakseen asiakkailleen auton, joka tähtää Toyotan mukaan ”luokkansa korkeimpaan suorituskykyyn ja parhaimpaan taloudellisuuteen.”Nyt siis Toyotakin myöntää pistokehybridin ylivoimaisuuden avoimesti. Suomalaisautoilijoille uutuusmallin esittely tarkoittaa merkittäviä autoveroetuja. RAV4 Plug-in hybridi asettuu malliston yläpäähän.Uusi RAV4 Plug-in -mallin asema sekä mallistonsa huipulla että Toyotan hybridien huippuversiona perustuu suuren tehon sekä suorituskyvyn, taloudellisuuden, dynaamisuuden sekä älykkään AWD-i-nelivetojärjestelmän yhdistelmään.Maksimiteholtaan 306 hevosvoimaa kehittävä hybridijärjestelmä siivittää RAV4:n 0 - 100 km/h nopeuteen vain 6,2 sekunnissa. Lisäksi tähtäimessä on taloudellisuus yhdistettyä kulutusta vastaavalla, alle 30 g/km -lukemalla. Ladatulla sähköllä käytettävissä oleva päästötön ajomatka on ensitietojen mukaan yli 60 km (WLTP), enemmän kuin keskimääräinen eurooppalainen ajosuorite päivässä, 50 kilometriä.Toyota on lisännyt käytettävissä olevaa sähköistä tehoa ottamalla käyttöön korkeakapasiteettisen litium-ioni-korkeajänniteakun sekä tehokkaamman tehonhallintayksikön. Polttomoottorina RAV4 Plug-in -mallissa on sama 2,5-litrainen, nelisylinterinen moottori kuin perinteisissä RAV4 Hybrid -malleissa.