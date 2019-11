Autot

IS ajoi Seatin huippu­kysyttyä sähkö­autoa Espanjassa: Sadat ennakko­tilaajat voivat odottaa ihan rauhassa





Ennennäkemätön suomalaisryntäys yllätti suomalaisen maahantuojan täydellisesti. Eilen Madridissa maahantuojan kertoman mukaan Mii electricin ennakkovarausten määrä on nyt enemmän kuin neljäsataa.Ensikilometrien perusteella Mii electric lunastaa valmistajan mainoslupauksensa edullisesta sähkökäyttöisestä kaupunkiautosta. Sähköinen eteneminen perustuu tekniikkaan, joka on tuttua konsernin Volkswagen Up:n sähköversiosta. Valmistajan mainostama 260 kilometrin toimintamatka vaihtelevassa ajossa tuntuu ensitutustumisen perusteella hyvin realistiselta – ainakin Espanjan sääoloissa.Kaupungissa tämä ketterästi liikkuva pikkuauto on omimmillaan, mutta ei Mii electric ole myöskään moottoritiellä moksiskaan. Kiihdytys tyssää 130 km:n tuntinopeudessa nopeuden rajoittimen vuoksi. Se lieneekin fiksu ratkaisu, sillä vauhti pudottaa nopeasti toimintamatkaa, eivätkä sitä kovemmat vauhdit ole muutenkaan Miin kokoisen auton ominta aluetta.Mii electric korostaa minimaalisesti sähkökäyttöisyyttään. Oikeastaan vain kyljissä ja takana näkyvät signeeraukset paljastavat auton käyttövoiman. Sisältä Mii electric on juuri sellainen kuin sen hintaluokassa on totuttu: riisuttu toteutus kovalla muovilla ja vähäisillä säilytystiloilla. Tosin interiööriä on tuunattu keskimääräistä houkuttelevammaksi. Hiukan yllättävää on se, että sähkö-Mii käynnistetään muinaiseen tyyliin kiertämällä avainta virtalukossa.Valtion sähköautotuki ja maahantuojan vastaantulo pudottavat ennen vuodenvaihdetta Suomessa autonsa tilaavien hankintahintaa kaikkiaan 4 000 euroa, mikä on niin tuntuva alennus alle 20 000 euron autosta, että siinä syötäneen jo katetta.Ensiryntäyksessä Mii electricin Suomessa tilanneet saavat autonsa kevään aikana, mutta tilaustaan arponeiden jonotuslapussa on ainakin vuoden odotusaika.Polttomoottorisen Miin tuotanto on lopetettu. Mii electricin jälkeen Seat esittelee seuraavana sähköautonaan el-Bornin.Perjantaina IS kertoo paperilehdessään tarkemmin Mii electricistä.