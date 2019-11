Toyota C-HR uudistui ärjymmäksi – mutta mitä lyhenteellä mahdetaan tarkoittaa?

Autot

Kolme vuotta täyttänyt Toyota C-HR on nyt aiempaa häijympi hybridi









Kädet rohkeasti ylös kaikki, jotka tietävät mistä Toyotan C-HR on saanut mallinimensä?Niinpä niin, harvalle alan ammattilaisellekaan nimitausta on tuttu. Lyhennys tulee sanoista Coupé High-Rider, millä tarkoitetaan coupé-henkistä crossoveria, tässä tapauksessa vielä varsin rohkeasti muotoiltuna. Pitipä C-HR:n muodoista tai ei, on C-HR japanilaismerkin mallistossa tärkeä.Auto on otettu Suomessakin hyvin vastaan huolimatta sen inspiroituneen nuorekkaasta muotoilusta – tai toisille ehkä juuri sen ansiosta.Tällä hetkellä noin joka kymmenes maassamme myyty Toyota on C-HR, mikä on hyvä saavutus, sillä onhan Toyotan mallikirjo nykyisin varsin laaja. Kaiken kaikkiaan Toyota C-HR on tällä hetkellä Suomen 11. myydyin automalli, jota on maassamme jo useita tuhansia kappaleita auton nuoresta iästä huolimatta.Kolmevuotias C-HR on nyt kuitenkin tullut siihen vaiheeseen, että ensimmäisiä parannuksia on aika tehdä. On ehkä hieman yliampuvaa puhua varsinaisesta faceliftistä, eli muodistavasta kasvojen pesusta, mutta kyllä autoon ihan oikeita uudistuksia on tehty.Ulkoisesti etupuskurin alaosaa ja sumuvalojen sijoittelua on muutettu entistä häijymmän ilmeen suuntaan, ja varsinaisiin valoihin on edessä kuin takanakin muokattu näyttävämmät ratkaisut, takana ledein toteutetut. Takavaloja yhdistää nyt yhtenäinen, kiiltomusta spoilerintapainen muovilipare, mikä on Toyotan mielestä mainittavan arvoinen seikka.Sisätiloihinkin on tehty pieniä parannuksia; muun muassa sisustusmateriaalien tasoa on kohennettu paikoin kojelaudassa ja oviverhoiluissa. Takaovien yläosan verhoilupanelointi on siitä huolimatta edelleen varsin kovamuovisen kopiseva ja ilmeeltään kalpea.Liitettävyysominaisuuksista kiinnostuneille on hyviä uutisia, sillä infotainment-järjestelmään on vihdoin saatu Apple CarPlay ja Android Auto toimimaan.Suurin Suomea koskeva uudistus C-HR:ssä liittyy kuitenkin voimalinjaan. Pieni 1,2-litrainen bensiiniturbo jää meiltä valikoimasta kokonaan pois marginaalisen kysynnän vuoksi.C-HR menettää myös ainoan nelivetoversionsa, sillä jäljelle jääviin 1,8- litraiseen ja uuteen 2,0-litraiseen hybridivoimalinjojen yhteyteen nelivetoa ei ole saatavilla.Toyotan 2,0-litrainen hybridivoimalinja on ennestään tuttu muun muassa uudesta Corollasta, ja sen lisähinta saman tasoisesti varustelluissa versioissa on ennestään tuttuun 1,8-litraiseen verrattuna noin 2 500 euroa.Lisähintaa kannattanee ainakin harkita, sillä sen myötä saa suunnilleen 50 prosenttia lisää tehoa ja selkeästi häijympää lisäsuorituskykyä. Kiihtyvyys 0-100 km/h paranee lähes kolme sekuntia – 8,2 sekuntiin. Nyt ollaan jo hyvässä perustasossa.C-HR:n ohjaustuntumaa kerrotaan hienosäädetyn, eikä se nykyisellään ongelmattomasta massasta eroakaan. Ratinpyörittelyssä voi tuntea hienoista nahkeutta ja hidastelevaa palautusta, mutta pyörät kyllä välittävät mukiinmenevän tiedon auton ohjautuvuudesta myös mutkateillä.Jousitus on isomman moottorin myötä päivitetty tanakammaksi, mutta se on edelleen pintakova, mikä epätasaisilla suomalaisteillä on hermostuttava ominaisuus.Positiivisena havaintona voi todeta, että nyt Toyotan mukautuva tasanopeudensäädin toimii jo huomattavasti sulavammin eri liikennetilanteissa kuin vielä muutama vuosi sitten.Mitoiltaan C-HR ei ole käytännössä muuttunut. Etuistuimille on helppo käydä, ja muutenkin etutilat riittävät hyvin, joskin ohjauspyörän säädöt ovat edelleen vaatimattomat.Kattolinja laskeutuu voimakkaasti taaksepäin, mutta takapenkillä on silti kohtuullisesti pääntilaa. Jotta jalkatilaa olisi kunnolla myös tavalliselle aikuiselle, vaaditaan etupenkeillä jalkatiloista tinkimistä. No, eihän auto ole erityisen pitkäkään.Uudistunut C-HR on suhteellisen tasavarma suorittaja, jossa ei varsinaisia ärsytyksen aiheita oikeastaan ole – ellei sellaiseksi sitten laske sitä tosiseikkaa, että tätäkään Toyotan hybridiä ei voi ladata kuin fossiilisen polttoaineen avulla tuotetun energian myötä.Suomeen ensimmäiset uudistuneet C-HR:t ovat jo saapuneet, mutta 2,0-litraisen tuloa joudutaan odottelemaan vielä vuodenvaihteen tienoille.